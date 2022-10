A Autorização Especial (AE) para laboratórios ou instituições de pesquisa é uma necessidade, de acordo com informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

AE: a autorização especial para laboratórios ou instituições de pesquisa

Segundo destaca a divulgação oficial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Autorização Especial (AE) é necessária nos seguintes casos:

Mudança de endereço do CNPJ detentor da AE

Mudança de razão social do CNPJ detentor da AE

Ampliação ou redução de classes na AE

Mudança ou inclusão de responsável legal vinculado à AE

Mudança ou inclusão de responsável técnico vinculado à AE

Laboratórios ou Instituições de Pesquisa que já possuem Autorização Especial.

Possuir CNPJ cadastrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e gestor de segurança associado para acessar o sistema Solicita.

De acordo com as informações oficiais, para fazer a solicitação, acesse o sistema Solicita com o login e senha do gestor de segurança. Selecione a opção > “Rascunho” > “Novo” > “Petição vinculada a processo já existente”.

Por conseguinte, localize o processo relacionado e o assunto relacionado à alteração. Anexe os documentos e envie a petição.

Documentação

De acordo com informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é necessário enviar o relatório de inspeção ou documento equivalente emitido pelo órgão de vigilância sanitária responsável.

O relatório deve informar explicitamente que o estabelecimento cumpre os requisitos de controle especial constantes da Portaria SVS/MS nº 344/1998 e da Portaria SVS/MS nº 6/ 1999.

A Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS) é variável de acordo com o porte da empresa e o tipo de solicitação, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Processo no sistema

O processo pode ser acompanhado pelo sistema Solicita. Para isso, selecione o CNPJ que realizou a solicitação, acesse a aba “Processos” e utilize o “Filtro rápido” para localizar o processo desejado.

A solicitação também poderá ser consultada no Portal de Consultas, selecionando a opção “Situação de documentos>Técnico” e utilizando os filtros de preferência. A divulgação oficial destaca que em média 20 dias corridos é o tempo estimado para a prestação deste serviço.

Prazos

Além disso, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os prazos máximos para análise do pedido estão previstos na RDC nº 336/2020.

Entretanto, o prazo real de análise pode variar a depender do pedido e da demanda atual. As empresas podem acompanhar a fila de análise disponível no Portal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O tempo máximo de espera para o atendimento é de 60 dias. As alterações de responsável legal e técnico são realizadas de forma automática, informa a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).