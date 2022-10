Agência do Banco do Brasil será assaltada hoje; veja onde

Nesta segunda-feira (17), a agência do Banco do Brasil que fica localizada na Avenida Rio Branco, no município de Santa Maria- RS, será assaltada por volta das 21h.

De acordo com informações, a agência será utilizada para uma simulação realizada pela Polícia Federal e forças de segurança do município.

A operação acionará o Plano de Defesa da Cidade de Santa Maria. Dessa forma, outras ruas da cidade serão utilizadas para a realização da ação dos profissionais, sendo elas:

Euclides da Cunha;

Venâncio Aires;

Avenida Presidente Vargas;

Estrada do Perau.

Ainda, segundo informações dos profissionais, uma simulação também está prevista para acontecer na empresa Prosegur, localizada no Distrito Industrial.

A simulação a um assalto no Banco do Brasil tem a finalidade de colocar em prática o esquema tático contra a esse tipo de ataque. A ação ajuda para que os policiais estejam cada vez mais capacitados e mais preparados para uma possível operação.

Perseguição e troca de tiros na ação

De acordo com informações da Polícia Federal, a simulação ao assalto na agência do banco contará com perseguição e troca de tiros. As munições utilizadas serão de rojões, festim e granadas.

É importante ressaltar que as munições utilizadas no festim são como balas normal, no entanto, não possuem projétil. Ainda, todos os envolvidos na simulação fazem parte da Polícia Federal e às forças de segurança do município, portanto, não contará com a participação de civis.

Ações como essa também já ocorreram em munícipios como Caxias do Sul, Santo Ângelo, Santana do Livramento, Santa Cruz e Passo Fundo, com o mesmo objetivo de preparo dos profissionais.

Banco do Brasil libera nova linha de financiamento de meios de transportes

O Banco do Brasil lançou nesta semana uma linha de crédito. A modalidade, chamada de BB Crédito Mobilidade, possibilita que a pessoa adquira meios de transportes econômicos, que não necessitam de combustível, como bicicleta, patinete ou scooter elétrica.

De acordo com as informações do banco, os meios de transportes poderão ser financiados em até cinco anos.

Financiamento dos transportes

O transporte pode ser 100% financiado, desde que esteja dentro do limite do crédito, que foi definido em R$ 20 mil.

O Banco do Brasil informou que a linha de crédito terá o prazo de 60 meses para ser quitada. No entanto, o pagamento da primeira parcela do financiamento pode ser feito em até 59 dias após a contratação.

Os juros do empréstimo serão de 1,83% ao mês, totalizando em 24,31% por ano. Ao contratar o financiamento do Banco do Brasil, o cliente escolherá a data para pagamento das mensalidades, que poderá ser feito pela função débito em conta.

Quem pode e como contratar a linha de crédito?

A linha de crédito do BB pode ser contratada pelos clientes pessoa física. Vale salientar que os transportes só podem ser fornecidos pelas empresas que possuem convênio com o banco

A solicitação do crédito pode ser feita remotamente, por meio do aplicativo da instituição. Para contratar, siga as instruções abaixo:

Acesse o aplicativo do Banco do Brasil (disponível para android e iOS);

(disponível para android e iOS); Na página inicial, clique no menu “Empréstimos”;

Selecione a opção “Contratar Financiamentos”;

Clique em “BB Crédito Mobilidade” e finalize.