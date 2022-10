AgroGalaxy recebe inscrições para programa de estágio

A AgroGalaxy, uma das principais plataformas de varejo de insumos agrícolas e serviços voltados para o agronegócio brasileiro, está recebendo inscrições para seu programa de estágio, que conta com 60 postos disponíveis, espalhados em todo o território nacional. As chances são para atuação nos modelos presencial, híbrido ou 100% remoto.

Podem participar estudantes do ensino superior matriculados nos cursos de Agronomia, Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Marketing, Publicidade e Propaganda, Psicologia, Direito, Engenharias, Sistemas de Informação, Ciências da Computação, Engenharia da Computação e Gestão em Tecnologia da Informação e correlatos, com formação prevista entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025.

Para a empresa, esta é a oportunidade ideal para quem deseja crescer e se desenvolver pessoal e profissionalmente, uma vez que os estagiários atuarão diretamente na transformação do mercado agro por meio de inovação e tecnologia e de contínuos processos de melhorias de governança, garantindo um crescimento consistente e sustentável. Durante o programa, os profissionais passarão por uma capacitação comportamental; por uma jornada técnica por área; e conduzirão um projeto de melhoria da área, apoiados por uma equipe especializada.

A empresa oferece uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.800, além de uma série de benefícios, como vale refeição ou vale alimentação, vale transporte, plano de saúde, plano odontológico e acesso ao Gympass.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 25 de outubro para efetivar sua candidatura neste link. A seleção será dividida em etapas, que incluem inscrições, testes online, dinâmicas e entrevistas.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além de detalhar os principais certames e concursos do Brasil.