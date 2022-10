Águas de Lindóia (SP) divulga editais de concurso para cargos de nível fundamental a superior

A cidade de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, recebe entre os dias 28 de outubro e 04 de dezembro as inscrições para um processo seletivo e um concurso público voltado ao preenchimento de vagas na área de educação e em outras diferentes áreas da administração municipal.

Os salários podem chegar a R$ 5,8 mil.

As oportunidades são para contratação imediata e formação de cadastro reserva.

A banca responsável pela organização do concurso é o IUDS (Instituto Universal de Desenvolvimento Social).

Vagas e salários Águas de Lindóia – SP

A Prefeitura de Águas de Lindóia prevê 62 vagas para preenchimento efetivo e formação de cadastro reserva de profissionais de nível fundamental, médio e superior.

As oportunidades estão divididas entre os seguintes cargos:

Nível fundamental

Servente – 4 vagas;

Inspetor de alunos – 4 vagas;

Motorista – 1 vaga;

Operador de máquina tratorista – 1 vaga;

Eletricista – 1 vaga;

Zelador do estádio municipal – 1 vaga;

Os salários oferecidos para os cargos de nível fundamental vão de R$ 1.253,00 a R$ 1.781,00 em jornadas de trabalho que variam entre 40 e 44 horas semanais.

Nível médio

Fiscal de meio ambiente – 1 vaga;

Lançador chefe – 1 vaga;

Tesoureiro – 1 vaga;

Assistente de cultura – 1 vaga;

Assistente de turismo e lazer – 1 vaga;

Atendente – 5 vagas;

Agente de trânsito – 1 vaga;

Escriturário – 1 vaga;

Auxiliar de vida escolar – 5 vagas;

Almoxarife – 1 vaga;

Técnico de enfermagem – 5 vagas;

Para os cargos de nível médio os salários oferecidos vão de R$ 1.381,00 a R$ 3.213,00 para jornadas de trabalho de 40 horas semanais.

Nível superior

Cirurgião dentista – 1 vaga;

Terapeuta ocupacional – 1 vaga;

Enfermeiro – 1 vaga;

Assistente social – 1 vaga;

Procurador jurídico – 1 vaga;

Fonoaudiologo – 1 vaga;

Nutricionista – 1 vaga;

Psicologo – 1 vaga;

Engenheiro projetista – 1 vaga;

Professor adjunto de educação básica – 1 vaga;

Professor titular de desenvolvimento infantil – 8 vagas;

Professor de titular de educação básica – 6 vagas;

Professor adjunto de educação básica – 3 vagas;

O salário mensal previsto para os cargos de nível superior variam entre R$ 1.730,53 a R$ 5.868,00 para jornadas de trabalho entre 18 e 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos precisam comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Águas de Lindóia – SP

Os interessados em participar do concurso para Prefeitura de Águas de Lindóia têm entre os dias 28 de outubro de 2022 a 04 de dezembro de 2022 para realizar a inscrição, diretamente pelo site do IUDS.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 8,75.

Etapas concurso Águas de Lindóia – SP

O concurso público e o processo seletivo da Prefeitura de Águas de Lindóia avaliará os candidatos por meio de uma única etapa, composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Os candidatos serão avaliados por meio de questões de múltipla escolha divididas nas áreas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos que variam de acordo com o cargo pretendido.

A data prevista em edital para a aplicação da prova objetiva é 22 de janeiro (concurso público) e 29 de janeiro de 2023 (processo seletivo).

Clique aqui para ler os editais na íntegra e acessar todo o conteúdo programático exigido para a prova, entre outras informações.