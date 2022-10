Álbuns ‘Transa’ e ‘Expresso 2222’ são lançados em vinil

Foto: Reprodução / Instagram

Os álbuns “Transa”, lançado por Caetano Veloso em 1972, e “Expresso 2222”, lançado por Gilberto Gil no mesmo nao foram lançados em vinil pela Universal Music Brasil. A gravadora disponibilizou na UMusic Stores, plataforma de e-commerce, os produtos.

Os dois álbuns completam neste ano cinco décadas dos respectivos lançamentos, marcados pelo período dos dois no exílio em Londres durante a ditadura militar no Brasil.

O “Transa” foi lançado em vinil translúcido branco, e o “Expresso 2222”, em vinil verde.

O álbum “Transa” é frequentemente citado entre os maiores discos da música popular brasileira. O trabalho foi eleito o décimo melhor disco brasileiro de todos os tempos pela revista Rolling Stone, em 2007. Além disso, aparece no top 10 da votação “500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos”, promovida pelo podcast Discoteca Básica.

“Transa” é um dos dois álbuns gravados por Caetano Veloso durante seu exílio em Londres, no início dos anos 70. Se no primeiro LP londrino, “Caetano Veloso” (1971), a melancolia e as canções em inglês davam o tom, o disco seguinte mistura os sons da Bahia com a música que estava sendo feita na Inglaterra e no mundo, em composições bilíngues.

A bagagem que Gil trouxe da Europa para o Brasil, após três anos de exílio, gerou um dos álbuns mais cultuados da discografia do baiano. O LP foi gravado em de 1972 no estúdio Eldorado, na cidade de São Paulo (SP).

O Expresso 222 foi o quinto álbum solo gravado em estúdio por Gil. O trabalhou começou a circular no mercado em julho daquele ano, em edição fabricada pela gravadora Philips com capa que expunha foto do filho do cantor, Pedro Gil, que havia nascido 2 anos antes em Londres e morreu em 1990.

O álbum foi gravado por Gil com os músicos Antônio Perna (piano), Bruce Henry (baixo), Lanny Gordin (guitarra) e Tutty Moreno (bateria e percussão).

