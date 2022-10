ALE Combustíveis disponibiliza novas vagas em todo o Brasil

Em busca de uma oportunidade para ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho? Esta pode ser a sua chance, já que a distribuidora de combustíveis ALE disponibiliza novas vagas em todo o Brasil. Há oportunidades em pelo menos seis estados brasileiros, em diferentes áreas e funções – de postos efetivos a estágio e aprendizagem.

Dentre as vagas disponíveis, destacam-se as posições de aprendiz de serviços administrativos, estágio em compliance, customer success, auditor interno, assessor de vendas, analista de custos, analista de precificação, advogado, assistente jurídico, analista de planejamento, analista de otimização de custos pleno, analista de marketing júnior, analista de RH sênior, analista de tesouraria, analista de patrocínio, analista de planejamento, analista de investimento, estágio em Marketing, motorista carreteiro,motorista truck, consultor de novos negócios, consultor de varejo e qualidade e muito mais. As vagas estão distribuídas nas cidades de Natal (RN), Guarulhos (SP), Betim (MG), Vitória (ES), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Goiânia (GO) e São Luís (MA).

É importante notar que os requisitos exigidos variam de acordo com o cargo pretendido e que as posições poderão sofrer alterações sem aviso prévio, conforme demanda e preenchimento. O valor dos salários e os benefícios oferecidos não foram informados.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas disponibilizadas pela rede deverão acessar o site https://jobs.kenoby.com/carreirasale para conferir a lista completa de posições, bem como seus requisitos e escopo de atuação.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Todos os dias selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio, trainees e concursos do Brasil.