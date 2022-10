ALERTA! Frente fria pode chegar ao país na próxima semana

Muitas pessoas estavam aguardando dias mais quentes a partir do mês de novembro, no entanto, as previsões do tempo estão mostrando o contrário. De acordo com informações dos institutos de meteorologia Climatempo e Metsul, nos próximos dias, o estado de Santa Catarina e a Serra Gaúcha poderão registrar baixas temperaturas, inclusive com possibilidade de neve.

As informações são de que a frente fria deve atingir quase toda região sul do país, bem como todo Centro-Sul, incluindo São Paulo.

Frio durante o próximo feriado

Os institutos ressaltam que no próximo feriado, que será no dia 2 de novembro, a previsão conta com as temperaturas mais baixas do final do ano, com grande possibilidade de os termômetros ficarem negativos.

Vale ressaltar que, caso se confirme a possibilidade de neve, será o primeiro registro do país desse acontecimento no mês de novembro. Isso porque, esse período já é primavera e, consequentemente, as temperaturas são mais elevadas.

De acordo com os especialistas, o motivo para a queda repentina das temperaturas se deve pela intensa atuação do fenômeno climático La Niña, que causou nas últimas semanas a diminuição da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico.

Mais uma tempestade chega ao Brasil nesta semana

Não é novidade para ninguém que o clima está passando por diversas alterações ao longo dos tempos. As mudanças climáticas são alterações que persistem por um longo período de tempo. Atualmente, vale destacar, muitas áreas de instabilidade têm se formado pelo país, o que vão provocar chuvas fortes.

Em primeiro lugar, em vários níveis da atmosfera está ocorrendo o que se chama de circulação de ventos. Esse fenômeno, que ocorre aqui no Brasil, ocasiona um “corredor” que leva ar quente e úmido da Região Norte do Brasil para outros estados, como, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Ademais, vale destacar que essas áreas instáveis vão se juntar com uma frente fria que já se encontra no mar. Nesta sexta-feira, ela terá um avanço pelo litoral de São Paulo, contudo, sem força para alterações do tempo no interior da Região Sudeste.

Uma massa de ar quente vai deixar a umidade do ar baixa, o que vai dificultar a ocorrência de chuva. Por conta disso, as Regiões Sudeste e Nordeste do Brasil, além do Tocantins, Distrito Federal e de Goiás não devem contar com tempestades.

Alertas meteorológicos para hoje, sexta-feira, 14/10/2022

A seguir, confira a lista completa de alertas para esta sexta-feira, 14 de outubro:

Alerta para temporais: no centro, leste e norte de Santa Catarina, no no oeste, centro, sul e leste do Paraná, no sul de Mato Grosso do Sul, em Rondônia, no Acre, no sul e oeste do Amazonas.

Atenção para chuva moderada a forte, com raios e fortes rajadas de vento: no sul de Santa Catarina, no sudoeste e norte do Paraná, no sul e de São Paulo, no centro-oeste de Mato Grosso do Sul, no sul, centro, oeste e noroeste de Mato Grosso, no centro, leste e norte do Amazonas em Roraima, no Amapá e oeste e litoral do Pará

Alerta para para o ar muito seco, com níveis de umidade entre 11 e 20%: centro-oeste e noroeste de Minas Gerais, no vale do São Francisco e no oeste da Bahia, no Distrito Federal, em Goiás, no leste de Mato Grosso, no Tocantins exceto no norte do estado, no sul do Maranhão e do Piauí.

Chuva forte – lista de cidades

As fortes chuvas dos últimos dias causaram grandes transtornos em várias cidades do Paraná. Segundo dados da Defesa Civil, um total de 24 municípios contaram com eventos severos, que incluíram enxurradas e alagamentos.

Mais de 4 mil pessoas foram diretamente afetadas, com 389 casas danificadas ,161 desabrigados, 1.261 desalojados. Segundo informações, uma criança de sete anos morreu e outro segue desaparecida em Pato Branco.

As cidades com pessoas mais afetadas são:

Francisco Beltrão

Dois Vizinhos

Vitorino

São Miguel do Iguaçu

Santa Izabel do Oeste

Pato Branco.