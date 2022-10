ALERTA GERAL: Baixas temperaturas chegam ao Brasil e Frio fora de época é destaque; veja

O mês de novembro vai começar com frio intenso e atípico em quatro regiões do Brasil, especialmente no Sul, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Mapa: baixas temperaturas vão atingir o Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte no começo de novembro

A queda brusca das temperaturas ocorrerá devido à passagem de uma frente fria seguida de uma forte massa de ar de origem polar, de acordo com a divulgação oficial. Já na segunda-feira (31) pela manhã, o frio vai atingir o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina e, até o fim do dia, vai avançar por todo o território catarinense.

Também serão afetados o Paraná, o centro-sul do Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo. A previsão indica, no início da próxima semana, queda em torno de 15°C na Região Sul, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Previsão

Entre a noite de segunda-feira (31) e a madrugada de terça (1º), também há uma pequena possibilidade de neve entre o Planalto Sul Catarinense e a região dos Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul. A figura 2 mostra a previsão de temperatura mínima para a madrugada de terça-feira (1º).

A massa de ar frio continuará se deslocando para o Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país entre segunda-feira e terça-feira. O sul dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás e Amazonas também vão registrar baixas temperaturas, assim como todo o Rio de Janeiro.

Segundo informa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a massa de ar frio deve atuar no Brasil até o fim da semana, com possibilidade de temperaturas negativas e geadas até quinta-feira (3), principalmente, nas áreas mais altas da Região Sul.

Curiosidade

Confira as menores temperaturas já registradas nos estados da Região Sul, além de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás:

Rio Grande do Sul: 1,0°C em Bom Jesus em 05/11/1992

Santa Catarina: 1,6°C em Xanxerê em 23/11/1970

Paraná: 2,0°C em General Carneiro em 19/11/2016

São Paulo: 4,6°C em Campos do Jordão em 20/11/2016 e em São José dos Campos em 12/11/1964

Mato Grosso do Sul: 2,2°C em Coxim em 14/11/1980

Mato Grosso: 8,0°C no Alto Araguaia em 18/11/1984

Goiás: 9,7°C em Jataí em 28/11/1979

Geada

Confira os registros de geada na Região Sul nos meses de outubro e novembro (pesquisa realizada com dados a partir de 1999):

Outubro

Geada de intensidade fraca em Cambará do Sul (RS) em 23/10/2017.

Geada de intensidade moderada em Bom Jesus (RS) em 23/10/2017.

Novembro

Geada de intensidade fraca em Cambará do Sul (RS) em 23/11/2017.