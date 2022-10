Alexandre Leão e Joatan fazem homenagem a João Gilberto

Foto: Divulgação

Em 6 de julho de 2019, João Gilberto, o baiano de Juazeiro que revolucionou a música do mundo e é pai da Bossa Nova, se foi. Em outubro do mesmo ano, ainda no Café-Teatro Rubi, os baianos Alexandre Leão e Joatan Nascimento reverenciaram sua memória em um encontro cheio de saudade, vontade e intimidade, no show Uma Noite para João.

Agora, na reabertura da programação do projeto Estação Rubi, o show está de volta, também no mesmo mês de outubro, mais precisamente nos dias 21 e 22, às 20h30, completando três anos de seu lançamento.

O repertório recheado de clássicos interpretados por João Gilberto, como “Chega de Saudade”, “Wave”, “Desafinado”, “Bahia com H”, “Estate”, entre tantas, encontrou neste duo momentos de rara beleza. Para o trompetista, dividir o palco com Alexandre é um presente, já que o considera um músico de raro talento.

O show tem momentos de grande emoção e magia, com performances musicais individuais e coletivas de fina estampa. Leve e acolhedor, encanta a plateia do início ao fim.

E depois desses duros anos de pandemia, esta é uma grande oportunidade de estar e cantar juntos, pertinho dos artistas que tanto admiramos. Venha com sua turma, pois aprendemos como nunca, o quanto “é impossível ser feliz sozinho”.

Serviço

O quê: Além da Boca – Uma Noite para João, com Alexandre Leão e Joatan Nascimento

Quando: 21 e 22 de outubro

Horário: 20h30

Onde: Wish Hotel da Bahia (Av. Sete de Setembro, 1537 – Campo Grande)

Quanto: couvert artístico: R$ 90

Vendas: WhatsApp: 71 9922.4545 e 9692.4546 ou na bilheteria: terça a quinta, das 13h às 19h, sexta e sábado, das 13h às 20h30

