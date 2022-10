Allied abre EMPREGOS em São Paulo e Rio de Janeiro

A Allied, grupo renomado no setor do varejo de produtos eletrônicos, que distribui produtos de marcas muito bem conceituadas, como LG e Samsung, está com vagas de empregos disponíveis. É de importância que os profissionais interessados verifiquem os pré-requisitos adequados para a empresa em relação às vagas descritas, além de conferir os locais para onde são as oportunidades.

Allied requisita currículos para compor seu corpo de colaboradores

A Allied, uma das maiores empresas de serviços e distribuição de produtos eletrônicos, está solicitando currículos de profissionais para trabalharem em seus setores. Esses candidatos precisam estar cientes de que as chances de contratação são para São Paulo e Rio de Janeiro, logo, é importante que residem próximo a esses locais. Além disso, é imprescindível verificar as funções designadas a cada cargo. A Allied fornece alguns benefícios a seus funcionários, dependendo da unidade em questão e da função do colaborador. São eles:

Assistência médica e odontológica;

Convênio com empresas parceiras;

Gympass (academia);

Possibilidade de flexibilidade no horário;

Licença maternidade de seis meses;

Programa de participação nos lucros;

Vale Refeição, podendo também ser vale alimentação;

Auxílio transporte;

Programa de apoio para funcionários que são mães e pais.

Confira, também, as oportunidades oferecidas:

Assistente de Varejo – São Paulo

Coordenador Fiscal – São Paulo

Programa Jovem Aprendiz – Rio de Janeiro

Assistente Facilities – São Paulo (Exclusivo para PCD)

Analista de Performance (Sênior) – São Paulo

Assistente de Marketing – São Paulo.

Como se candidatar

Para os interessados nos cargos, e que tenham seu currículo de acordo com as colocações feitas pela empresa mencionada, devem preencher sua ficha de cadastro por meio deste Link de inscrição e aguardar o andamento do processo seletivo, com instruções por e-mail. Logo, é importante verificá-lo constantemente.

