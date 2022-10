ALMG prorroga inscrições de concurso até dia 30

Na última quarta-feira, dia 12 de outubro, houve prorrogação do período de inscrições da ALMG (Assembleia Legislativa de Minas Gerais). A medida teve publicação no Diário do Legislativo.

Assim, os candidatos que desejam participar da seleção têm até o próximo dia 30 de outubro para efetuar suas inscrições por meio do portal oficial da Fumarc. Isto é, a banca examinadora responsável pelo processo de inscrições, aplicação das etapas seletivas e divulgação dos resultados finais do concurso.

Antes, contudo, as inscrições iriam se encerrar na última sexta-feira, 14 de outubro. Com a divulgação da prorrogação, então, os novos boletos emitidos para o pagamento da taxa de inscrição contarão com o vencimento para o próximo dia 31 de outubro.

Os candidatos que já realizaram a sua inscrição e que já geraram o boleto, mas que ainda não efetuaram o pagamento, poderão retirar a segunda via do documento com a nova data. Ademais, aqueles que pagaram a taxa já efetivaram suas inscrições, portanto, não há o que se preocupar.

Entenda melhor como será certame da ALMG, abaixo.

Concurso da ALMG teve isenção de taxa

Aqueles que se inscreveram no início do prazo de inscrições do concurso da ALMG puderam pedir isenção do valor da taxa.

Estes candidatos, contudo, precisavam cumprir com critérios específicos. Nesse sentido, para não pagar o valor era necessário não:

Ter vínculo empregatício vigente.

Possuir vínculo estatutário vigente com o poder público.

Ter contrato de prestação de serviços vigente com o poder público.

Exercer atividade autônoma.

Estar em gozo de benefício previdenciário de prestação continuada, exceto seguro-desemprego.

Ter recursos para o pagamento da inscrição, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Assim, aqueles que se encontravam nesses quesitos poderiam pedir a isenção. O resultado sobre estes pedidos, então, saiu no dia 28 de setembro, com possibilidade de recurso até o dia 30 do mesmo mês.

No entanto, é importante lembrar que a extensão do período de inscrição não inclui esta possibilidade de pedido de isenção. Portanto, aqueles que se inscreverem no concurso da ALMG até o dia 30 de outubro precisarão pagar a taxa.

Nesse sentido, o valor da taxa de inscrição é de:

R$ 96 para cargo de nível médio de escolaridade.

R$ 182 para cargos de nível superior de escolaridade.

ALMG oferta um total de 200 vagas

O certame conta com a oferta de 200 vagas para cargos de nível médio e superior. Assim, as remunerações iniciais variam entre R$ 5.351,73 a R$ 10.091,58, com uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

O Edital, portanto, conta com chances para o posto de técnico legislativo, técnico em diversas especialidades, policial legislativo, procurador, analista em diversas especialidades, consultor em diversas áreas e demais ocupações.

Nesse sentido, são 111 vagas para nível médio ou técnico de formação.

Vagas de nível médio ou técnico

Com este nível de escolaridade está o cargo de Técnico nas seguintes áreas:

Apoio Legislativo, com um total de 80 vagas.

Edificações, com um total de 2 vagas.

Eletrônica, com total de 5 vagas.

Enfermagem, com 1 vaga.

Mecânica, com 1 vaga.

Telecomunicações, com 2 vagas.

Policial Legislativo Masculino, com 16 vagas.

Policial Legislativo Feminino, com 4 vagas.

Vagas de nível superior

Além disso, para nível superior, a ALMG oferta vagas para os cargos de:

Analista de Projetos Educacionais, com um total de 2 vagas.

Analista de Recursos Humanos, com 2 vagas.

Procurador, com um total de 4 vagas.

Analista de Sistemas (Desenvolvimento de Sistemas), com 7 vagas.

Analista de Sistemas (Administração de Rede e Suporte Técnico), com 4 vagas.

Arquiteto, com 1 vaga.

Arquivista, com 1 vaga.

Assistente Social, com 1 vaga.

Consultor Administrativo, com 6 vagas.

Bibliotecário, com 4 vagas.

Consultor Legislativo (Desenvolvimento Econômico e Regional), com 2 vagas.

Consultor Legislativo (Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário), com 2 vagas.

Contador, com 2 vagas.

Consultor Legislativo (Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia e Inovação) com 2 vagas.

Consultor Legislativo (Saúde, Assistência Social e Trabalho), com 2 vagas.

Dentista, com 2 vagas.

Consultor Legislativo (Direitos Humanos e Segurança Pública), com 1 vaga.

Consultor Legislativo (Finanças Públicas), com 2 vagas.

Enfermeiro, 1 vaga.

Consultor Legislativo (Administração Pública), com 2 vagas.

Engenheiro de Telecomunicações, 1 vaga.

Consultor do Processo Legislativo, com 5 vagas.

Engenheiro Eletricista, 1 vaga.

Engenheiro Mecânico, 1 vaga.

Jornalista (Assessoria de Imprensa e Produção de Multimídia), 3 vagas.

Jornalista (Rádio e Televisão), 5 vagas.

Médico do Trabalho, 2 vagas.

Programador Visual (Designer de Produtos Digitais), 3 vagas.

Programador Visual (Designer Gráfico), 4 vagas.

Redator-Revisor, 11 vagas.

Relações Públicas, 2 vagas.

Quais serão as etapas do certame da ALMG?

Depois do prazo de inscrições para o certame da ALMG haverá a primeira etapa avaliativa para os candidatos.

Dessa forma, estes terão que passar por um total de cinco etapas seletivas. Primeiramente, as provas objetivas do certame contarão com questões de quatro alternativas, que terão o valor de um ponto por questão.

Esta etapa, portanto, terá um total de 50 questões para os cargos de técnico de apoio legislativo e de 60 questões para os postos de Analista Legislativo e Procurador.

Questões para cargos de nível médio ou técnico

Desse modo, o Técnico de Apoio Legislativo deverá responder questões a cerca de:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Matemática;

Noções de Direito.

Já os cargos de Técnico em Edificações, em Eletrônica, em Enfermagem, em Mecânica e em Telecomunicações, contudo, responderão perguntas sobre:

Língua Portuguesa;

Noções de Direito;

Conhecimentos Específicos.

Por fim, os candidatos para Policial Legislativo em ambos os gêneros terão questões sobre:

Língua Portuguesa;

Noções de Direito;

Raciocínio Lógico;

Primeiros Socorros.

Questões para cargos de nível superior

Primeiramente, o cargo de Procurador deverá responder a questões acerca de:

Conhecimentos específicos

Além disso, os candidatos para Analista de Sistemas responderão sobre:

Língua Portuguesa;

Matemática;

Língua Inglesa;

Noções de Direito;

Conhecimentos específicos.

Para Consultor Legislativo, contudo, a prova irá abordar:

Direito Constitucional e Administrativo;

Ciência Política e Gestão Pública;

Realidade Socioeconômica de Minas Gerais.

Já o Consultor do Processo Legislativo terá questões de:

Língua Portuguesa;

Noções de Direito;

Processo Legislativo;

Regimento Interno;

Noções de Ciência Política

Além disso, o Redator-Revisor deverá ter conhecimento sobre:

Noções de Direito

Linguística

Língua Portuguesa

Por fim, os demais cargos de nível superior irão responder questões acerca de:

Língua Portuguesa;

Noções de Direito;

Conhecimentos Específicos.

Assim, é muito importante que os candidatos analisem todo o edital com atenção. No documento, portanto, é possível conferir o conteúdo programática de cada carreira.