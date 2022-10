Alok desabafa ao revelar problema de saúde por excesso de trabalho

Foto: Ícaro Lima/iBahia

O DJ Alok, de 31 anos, revelou estar enfrentando problemas de saúde por conta do excesso de trabalho. Em entrevista ao R7, ele comentou o diagnóstico de labirintite e falou sobre um equilíbrio no estilo de vida.

“Isso me gerou uma carga de estresse muito grande e emocional também. Inclusive, uma luta que estou tendo é com a minha labirintite. Estou percebendo que preciso dar uma equilibrada e mudar meu estilo de vida”, explicou o artista.

Rodando o Brasil e o mundo com shows e sessões em estúdios de gravação, o DJ revelou estar focado em se dedicar os filhos quando desfruta momentos com eles.

“Quero dar para eles um tempo de qualidade. Quando estou com eles, não pego no celular, fico só curtindo. Toco o final de semana, faço bate-volta para casa, fico com eles e à tarde viajo de novo. Essa intensidade é o desafio maior para minha carreira e quero buscar um equilíbrio maior”, contou o pai de Ravi e Raika, frutos do relacionamento com Romana Novais.

Ainda no bate-papo, Alok revelou que segue no desafio de conciliar a vida pessoal com a profissional. Durante o pico da pandemia de Covid-19, ele conseguiu acompanhar o crescimento dos filhos.

“Fiquei muito próximo. Agora que as coisas voltaram, é um momento crucial para o posicionamento artístico”, finalizou o artista.

