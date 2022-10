‘Altas Horas’ deste sábado (15) recebe Camila Queiroz

Foto: Reprodução / TV Globo

Neste sábado (15) ‘Altas Horas’ recebe artistas e personalidades como Alison dos Santos, Camila Queiroz, Jacqueline Brazil e Vanessa Giácomo. Na música, o cantor Daniel e o trio formado por João Gomes, Nattanzinho e Zé Vaqueiro, três nomes de grande sucesso no gênero “piseiro”, animam a noite.

Os convidados deste programa em homenagem ao Dia do Professor foram alunos da rede pública de ensino e conversam com Serginho Groisman sobre a determinação e incentivo que tiveram para conquistar seus sonhos profissionais.

O medalhista olímpico e campeão mundial dos 400m com barreiras, Alison dos Santos, fala sobre como começou a competir na corrida com barreiras, categoria do atletismo olímpico. As atrizes Camila Queiroz e Vanessa Giácomo relembram como se conheceram durante as gravações da novela ‘Pega Pega’ e se tornaram grandes amigas.

Camila Queiroz, a Angel de ‘Verdades Secretas’, também fala sobre a exibição da segunda temporada da série, adaptada para a TV aberta, na programação da Globo, e sobre sua preparação para reviver a personagem seis anos depois da primeira temporada. “A personagem mudou. Passaram alguns anos e, com isso, vem muita maturidade para ela. Eu tive que fazer muita aula de voz, porque normalmente eu sou muito aguda e depois eu tive que deixar a minha voz mais grave. Tive que fazer preparação corporal também porque era uma nova mulher, mas com a mesma essência”, conta.

Já Vanessa Giácomo, a Leonor de ‘Travessia’, conta como foi receber o convite para fazer a personagem que é prima da delegada Helô (Giovanna Antonelli) e irmã de Guida (Alessandra Negrini). A atriz rememora o início da sua trajetória com a arte, quando entrou numa aula de balé, e sua estreia na televisão na novela ‘Cabocla’ (2004).

O cantor sertanejo veterano Daniel está participando do programa para iniciar as comemorações de seus 40 anos de carreira. Ele fala que para celebrar o marco na sua trajetória, além de outros projetos, vai gravar um DVD com canções da antiga dupla com o cantor João Paulo.

A jornalista Jacqueline Brazil fala sobre sua trajetória até o início da carreira jornalística e depois os testes para ser apresentadora da meteorologia nos telejornais da Globo. “Desde os meus dez anos de idade eu já tinha decidido que eu queria ser jornalista, apresentadora, repórter da TV Globo. Eu tinha colocado isso na minha cabeça”, rememora a apresentadora do Jornal Hoje e do SPTV.

E o pernambucano, João Gomes, também fala sobre a importância da educação em sua vida contando sobre o incentivo que recebeu de sua mãe, que sempre trazia livros para ele ler, e de uma professora, que o ensinou a escrever rimas. Na sequência, Zé Vaqueiro também rememora o apoio que recebeu de professores.

Nos musicais, Daniel canta “Eu Me Amarrei”, “Estou Apaixonado”, “Só Dá Você na Minha Vida”, um medley de “Desejo de Amar” e “Fricote” e ainda convida João Gomes para cantar “Adoro Amar Você”; O trio do piseiro João Gomes, Nattanzinho e Zé Vaqueiro apresenta “Tem Cabaré Essa Noite”, “Dengo”, “Volta Comigo BB” e “Eu Só Quero Um Xodó”, canção de Dominguinhos.

O ‘Altas Horas’ tem apresentação e direção geral de Serginho Groisman, direção de Adriano Ricco e vai ao ar aos sábados depois de ‘Travessia’.

