Alteração no score: saiba o que aconteceu no Serasa e como ficou sua pontuação

A alteração no score pegou algumas pessoas de surpresa. Isso porque score é uma ferramenta que possibilita acompanhar as chances dos cidadãos de obter crédito. Mas, agora, o sistema do Serasa passou por atualizações que mudarão as pontuações de parte das pessoas.

Segundo informações do Serasa, com a alteração no score, 44% dos brasileiros cadastrados aumentaram a pontuação. Ademais, isso facilita bastante o acesso ao crédito. O chamado Score 2.0 está liberado para cerca de 3 milhões de cidadãos e será disponibilizado para todo mundo até dezembro. Saiba mais sobre o assunto na matéria desta quinta-feira (20) do Notícias Concursos.

O que aconteceu nessa alteração no score?

Segundo o Serasa, essa atualização permite aos usuários verem os motivos das mudanças em sua pontuação, esta que é de 0 até 1.000. Então, a principal alteração Score 2,0 é que os brasileiros entenderão de forma mais objetiva o que intervém na pontuação.

A alteração no sistema da pontuação ocorreu gradativamente e ficará completa apenas em dezembro. Além de mudanças quanto à experiência dos consumidores, o birô de crédito fez ajustes no quanto as informações pesam ao se fazer o cálculo, gerando variações no score atual. Contudo, bons hábitos financeiros, assim como o cadastro positivo, ainda são considerados os fatores principais.

Como se calcula o score do Serasa e como aumentá-lo?

Os critérios se dividem em grupos, onde cada categoria possui determinado peso que influencia na pontuação. Os cálculos consideram informações negativas e positivas do consumidor.

Dívidas que estão atrasadas, por exemplo, diminuem a pontuação. Ao contrário, um histórico de pagamento bom aumenta a pontuação. Um score “ótimo” fica entre 701 até 1000 pontos. Isso mostra uma grande probabilidade do consumidor pagar suas dívidas de crédito. De 501 até 700 os pontos são considerados “bons”. Agora, quem está na faixa entre 301 até 500 se classifica como “regular”. Por fim, de 0 até 300 considera-se “baixa”.

Manter as informações sempre atualizadas no Serasa ajuda também a aumentar o score. Isso porque se a pessoa tiver mais informações a respeito de si, mais passará confiança para as empresas ofertarem créditos mesmo com a alteração no score.