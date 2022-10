Alto índice do Previne Brasil é destaque na prestação de contas da Secretaria de Saúde na Câmara de Vereadores

Secom PMP com Assessoria SEMS

Nesta quinta-feira (27), a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde prestou contas do 1° e 2° Quadrimestres de 2022 na Câmara de Vereadores de Penedo e ao Conselho Municipal de Saúde.

A prestação de contas é determinada pela Lei Complementar nº 141, de 2012, para apresentação, em audiência pública, ao Poder Legislativo dos Relatórios Quadrimestrais da Saúde com informações sobre aplicação de recursos, auditorias, oferta e produção de serviços e indicadores da área de saúde.

“Apesar de ser uma obrigação legal, é sempre muito bom vir nesta Casa, onde tem transmissão ao vivo pela internet, para prestar contas e apresentar o trabalho que é desenvolvido na Secretaria de Saúde, mostrando o que entra de recurso e o que é gasto, mostrando a evolução em cada setor”, disse o secretário da saúde, Epitácio Correia.

A apresentação elogiada pelos vereadores destacou os altos índices do Previne Brasil. Na avaliação quadrimestral de sete indicadores do programa, pelo Ministério da Saúde, Penedo aparecia em 5° lugar entre os municípios do Brasil com até 100 mil habitantes.

Já no segundo quadrimestre, a saúde avançou ainda mais e fez história, ao subir para o 3° lugar entre todas as cidades de médio porte do Brasil.

Indicadores do Previne Brasil

A gestão do prefeito Ronaldo Lopes provou, com os números alcançados no Previne Brasil, que o trabalho de qualidade realizado na Atenção Básica foi primordial para chegar no topo do ranking.

“Recentemente tivemos a visita do Ministério da Saúde, quando fomos informados que Penedo tem a 3ª melhor Atenção Básica de municípios de médio porte do Brasil. Isso se deve a toda a equipe da saúde, temos profissionais bastante competentes, que apesar das demandas e dificuldades, mas sempre buscamos elevar a qualidade dos trabalhos”, ressaltou o secretário da saúde, Epitácio Correia.

Em um dos indicadores, o município aumentou a cobertura de exames para sífilis e HIV em gestantes para 90% no primeiro quadrimestre de 2022, tendo como meta 60%. Outro dado que chama atenção é o setor de saúde bucal, que alcançou 92% de cobertura no atendimento a gestantes no 1° quadrimestre e 98% de cobertura no 2° quadrimestre.

Com campanhas ostensivas, através de consultas, a SEMS conseguiu captar os hipertensos e diabéticos atingindo mais de 100% da meta no segundo quadrimestre. Sendo 102% para hipertensos e 179% para diabéticos.

Outro indicador que se destaca diz respeito à vacinação. O município de Penedo conseguiu cumprir as metas de vacinar 95% do público alvo do Programa Nacional de Imunização (PNI) nas campanhas de vacinação contra a Influenza, BCG e Tríplice Viral (D1). Já a vacinação da Poliomielite e Pneumocóccica quase alcançou a meta, com 93% e 91% de cobertura, respectivamente.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo