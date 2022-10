Alto Paraíso (GO) prorroga inscrições para concurso público com salários até R$ 6,2 mil

A Prefeitura de Alto Paraíso, no estado do Goiás, anunciou a prorrogação das inscrições para concurso público que visa contratação de profissionais de nível fundamental, médio/técnico e superior.

Com a retificação do edital, as inscrições agora passam a ser recebidas até o dia 10 de novembro de 2022.

As oportunidades são para diversos cargos dentro da administração pública municipal.

Os salários chegam a R$ 6.200,11 mensais.

A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto Quadrix.

Vagas e salários Alto Paraíso – GO

Ao todo, a Prefeitura de Alto Paraíso – GO oferece 124 vagas para contratação imediata, além das vagas para formação de cadastro reserva.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível Fundamental

Agente de Serviços de Higiene e Alimentação – 9 vagas;

Borracheiro/Soldador – 1 vaga;

Eletricista – 2 vagas;

Gari – 5 vagas;

Mecânico/ Eletricista de autos – 2 vagas;

Operador de Motoniveladora – 1 vaga;

Operador de Pá Carregadeira – 1 vaga;

Operador de Retroescavadeira – 1 vaga;

Nível médio/técnico

Agente de Vigilância – 4 vagas;

Agente Administrativo – 14 vagas;

Fiscal Ambiental – 1 vaga;

Fiscal de Tributos Municipais – 4 vagas;

Fiscal de Obras e Posturas – 2 vagas;

Fiscal de Vigilância Sanitária – 2 vagas;

Monitor de Creche – 9 vagas;

Motorista – 8 vagas;

Operador de Máquinas Leves – 2 vagas.

Orientador Social – 2 vagas;

Psicólogo em Saúde – 1 vaga;

Procurador do Município – 1 vaga;

Recepcionista – 5 vagas;

Secretário Escolar – 5 vagas;

Técnico de Segurança do Trabalho – 1 vaga;

Técnico de Gesso – 1 vaga;

Técnico de Raio-X – 1 vaga;

Técnico em Enfermagem – 3 vagas;

Técnico em Saúde Bucal – 1 vaga.

Nível Superior

Analista Ambiental – 1 vaga;

Assistente Social – 4 vagas;

Biomédico – 1 vaga;

Enfermeiro – 3 vagas;

Farmacêutico – 1 vaga;

Fisioterapeuta – 2 vagas;

Médico – 3 vagas;

Médico Veterinário – 1 vaga;

Nutricionista – 1 vaga;

Nutricionista em Saúde – 1 vaga;

Odontólogo – 1 vaga;

Professor de Educação Física – 1 vaga;

Professor Pedagogo – 10 vagas;

Psicólogo – 4 vagas;

Psicopedagogo – 1 vaga.

As vagas oferecidas pela Prefeitura de Alto Paraíso – GO são para atuação nos seguintes departamentos municipais:

Secretaria Municipal da Rede de Proteção Social;

Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

Secretaria Municipal de Educação: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento;

Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos;

Procuradoria Jurídica do Município;

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura Sustentável.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Alto Paraíso – GO variam entre R$ 1.212,00 a R$ 6.200,11, para jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais, dependendo do cargo.

Para concorrer a uma das vagas do concurso da Prefeitura de Alto Paraíso – GO é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Alto Paraíso – GO

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Alto Paraíso – GO têm até o dia 10 de novembro de 2022 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto Quadrix.

O valor da taxa de inscrição para o concurso vai de R$ 40,00 a R$ 80,00, dependendo do cargo.

Etapas concurso Alto Paraíso – GO

O concurso da Prefeitura de Alto Paraíso – GO avaliará os candidatos por meio de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva é comum para todos os cargos e será composta por questões de múltipla escolha. Para alguns cargos haverá também prova prática e prova de título.

A prova objetiva está prevista em edital para ser aplicada no dia 18 de dezembro de 2022.

Clique aqui para ler o edital e consultar todo o conteúdo programático e o cronograma do concurso da Prefeitura municipal de Alto Paraíso no estado de Goiás.