Amaggi abre 80 vagas de EMPREGO pelo país

A empresa Amaggi, referência em comercialização de grãos, abre novas 80 oportunidades de emprego por todo o Brasil. A companhia está buscando colaboradores responsáveis, que queiram crescer dentro da área que escolheram exercer. Todas as oportunidades estão disponíveis para candidatura de profissionais independente de cor, raça, gênero, deficiência, orientação sexual ou crenças, todos são bem vindos desde que atendam aos requisitos mínimos do cargo. Continue lendo e veja as demais informações.

Amaggi anuncia a contratação de novos profissionais em cidades brasileiras

A empresa nacional Amaggi, é um destaque no setor de desenvolvimento sustentável. A companhia trabalha atuando em áreas de produção, geração de energia, navegação, industrialização e comercialização de grãos em todo o Brasil, Europa e América do Sul. Sua unidade corporativa está localizada na região de Cuiabá, no Mato Grosso, e é uma das maiores cooperativas brasileiras, com destaque na área em que atua.

Através da plataforma VAGAS, foram divulgadas as posições e regiões onde a Amaggi está contratando, confira:

Assistentes Técnicos em Agricultura Digital — Querência:

Líder de Manutenção — Sapezal;

Analista de Contrato Regulatórios — Cuiabá;

Supervisor de Operação de crédito — Cuiabá;

Gerente para Fábrica Esmagadora — Itacoatiara:

Engenharia Financeira Estagiários — Cuiabá:

Assistente para realizar Pesquisas — Campo Novo do Parecis;

Assistente para Realizar Pesquisas Laboratório — Campo Novo do Parecis.

Como enviar seu cadastro

Para fazer parte da equipe Amaggi, todos os dados e requisitos obrigatórios devem ser consultados posteriormente ao preenchimento da ficha cadastral, feito isso basta acessar o link de cadastro e se inscrever dentro da área que quer ocupar.

