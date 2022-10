Amazon tem 150 mil empregos temporários pelo Brasil

A Amazon é uma das maiores empresas de tecnologia do planeta. Recentemente, novas oportunidades de empregos foram divulgadas pela marca, com funções para realizar em período integral, temporárias e meio período.

Amazon abre vagas de empregos temporários no Brasil

A Amazon, uma das maiores empresas tecnológicas do mundo, está divulgando novas oportunidades de empregos pelo Brasil. Os cargos são para preencher funções de período integral, vagas temporárias e meio período.

O anúncio das novas contratações aconteceu recentemente. A empresa afirmou que irá contratar 150 mil colaboradores para as funções citadas.

Funções e remuneração

A maior rede de varejo e tecnologia do mundo afirmou que está contratando novos funcionários para preencher cargos importantes. Algumas funções incluem embalagens, classificações, envio dos pedidos e classificação.

Em alguns locais, os selecionados para preencher os cargos podem receber uma remuneração de até 3.000,00 dólares. É importante citar que, recentemente, a Amazon aumentou o salário médio por hora para os funcionários.

Desde a recente mudança na remuneração, os colaboradores podem receber por hora mais de 19 salários. O número é maior que o ano anterior (2018), quando o valor era de 18 salários por hora.

Enfim, esse é um dos maiores avanços na rede, que visa melhorar constantemente o ambiente de trabalho dos remunerados.

Quer participar do processo seletivo de uma das vagas? Até o momento, os interessados estão na expectativa do lançamento das vagas para candidatura. Fique atento a novas informações sobre a gigante do varejo e tecnologia, e aproveite a chance. Acesse o site da Amazon para ficar a par de todas as oportunidades que surgirão.

Fique atualizado com todas as oportunidades de emprego da semana, divulgadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos e recrutamento das empresas do Brasil.