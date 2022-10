Ambar Tech abre vagas de emprego pelo Brasil

A Ambar Tech é uma empresa especializada na entrega de soluções operacionais para a área de construção civil. Recentemente a companhia abriu novas oportunidades de empregos para os brasileiros. Confira, a seguir.

Ambar Tech abre oportunidades de emprego no país

A Ambar Tech nasceu com um único objetivo: transformar a área de construção civil do país, tornando-a mais simples, prática e inteligente. Neste sentido, os funcionários trabalham diariamente para criar novas soluções para o mercado.

O grupo é inimigo do caos, e obcecado pela simplicidade. Além disso, são comprometidos com a construção civil e um futuro inteligente na área. Hoje a companhia está recrutando novos funcionários. Confira, a seguir:

Anal. de Custos (Efetivo) – São Carlos / SP;

Anal. de PCP (Efetivo) – São Carlos / SP;

Aux. de Produção (Efetivo) – São Carlos / SP;

Aux. de Produção (Temporário) – São Carlos / SP;

Banco de Talentos – São Carlos / SP;

Banco de Talentos (PCD) – São Carlos / SP;

Esp. em Desenvolvimentos de Produtos (Efetivo) – São Carlos / SP;

Estagiário em Inovação de Produtos – São Carlos / SP;

Head de Vendas (Efetivo) – São Paulo / SP.

Como se candidatar

Neste caso, a companhia quer criar um mercado mais simples, prático e inteligente. Quer fazer parte desta equipe? Acesse o site 123empregos, encontre o cargo desejado e envie seu currículo para análise. Se selecionado, a empresa entrará em contato.

