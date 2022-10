Ana Hickmann sofre acidente ao descer do cavalo

Foto: Reprodução/ Instagram

A apresentadora Ana Hickmann tomou um susto e um tombo no último final de semana que deixou a loira de repouso. Nas redes sociais a loira relatou como aconteceu o acidente que machucou sua coluna.

Segundo Ana, a queda aconteceu após duas horas de cavalgada em um sítio. A ex-modelo fala que foi descer da sela e não imaginava que o joelho estivesse dormente.

“Fiz duas horas de cavalgada, foi uma delícia, e na hora que fui descer da sela, não contava que meu joelho fosse falhar. O joelho falou, não consegui me segurar no estribo, caí de costas, bati as costas na mureta do lugar de água dos cavalos. Durante dez minutos quase fiquei sem ar, porque bati a costela. E o cavalo tão bonzinho se assustou mais que eu”, contou.

Foto: Reprodução/ Instagram

Devido ao ferimento nas costas, um roxo no centro da coluna e as dores que Ana vem sentindo, a apresentadora optou por procurar um médico para ter certeza de que nada grave aconteceu.

“Eu caí, mas estou bem. Estou com dor nas costas, mas não quebrei nada. Conversei com médico e vou fazer radiografia, porque continuo com dor. Pegou a costela e um pouco da coluna – então vou ficar de molho”.

