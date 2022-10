Ana Mametto se apresenta no Pelô e fala de série na Netflix

Foto: Divulgação

Ana Mametto subirá ao palco do Largo Quincas Berro D’Água, localizado no Pelourinho, com muita potência. Neste sábado, a partir das 20h30, a cantora vai apresentar seu novo espetáculo chamado “Ana Mametto no Pelô”.

A festa terá muitas surpresas. Entre elas, a presença de três percussionistas mulheres da escola Olodum, lançamento de novos singles e outros detalhes que a artista fez suspense. Em entrevista concedida ao iBahia, ela contou que a apresentação será exclusiva e vibrante.

“O Olodum tem um projeto social, uma escola, onde eles profissionalizam novos talentos e com mulheres também tocando tambores. Nesse meu show, estou trazendo essas meninas que são, Tainara, Brenda e Elaine e elas vão tocar uma música nova minha, que vou lançar em breve, chamada ‘Respeito’ composta por Pierre Onassis” – iniciou ela –“É um show vibrante, onde estamos buscando não só ouvir, mas sentir. Tô com bailarinos maravilhosos, montamos coreografias incríveis, o cenário tá lindo, é um espetáculo para se divertir e extravasar”, pontuou.

A cantora ainda entregou que terá um momento em que vai apresentar releituras feitas por ela na nova série da Netflix, “Só Se For Por Amor”. Na trama, Mametto interpreta Ana Lígia, uma empresária que possui forte poder de decisão no rumo da história escrita por Luciano Patrick.

“Evidências”, de Paulo Sergio Valle e José Augusto, e sucesso na voz da dupla Chitãozinho e Xororó, é presença garantida no repertório. “Vou trazer aquele momento em que o crush diz: ‘ai, tô bebâdo. Hora de ligar pra ela ou ele’. Eu tô com saudade disso, desse movimento, que só a nossa música baiana faz acontecer. E a gente ficou tanto tempo distante, né?!”, refletiu.

Só Se For Por Amor

Ana Mametto já navegou em muitas vertentes musicais. Uma delas foi o sertanejo, ainda no início da trajetória na arte. Como ela mesmo diz, “a gira girou”, e de repente o convite para participar da série apareceu. Para ela, interpretar Ana Lígia foi um verdadeiro presente por conta da força da história que a personagem traz e provoca no telespectador.

“Eu acho que é uma grande realidade de muitas mulheres, que são casadas e que tem parcerias com seus maridos. A gente sempre tá nesse lugar de potencializar essa pessoa e no final das contas, a gente nunca leva os créditos. A gente [mulheres] não quer estar atrás, queremos somar e ser reconhecidas por isso. Acho que Ana Lígia é um personagem muito importante porque ela faz com que a gente preste atenção nesse machismo estrutural, que ele é feito de uma forma que a pessoa nem sente”.

A artista falou ainda da importância da quebra desses conceitos e do espaço de abertura para novos aprendizados. Para Ana, ela aprendeu com a personagem e ela também doou um pouco da Ana Mametto para Ana Lígia.

“É necessário que a gente quebre essa corrente. É necessário que a gente dê esse grito, que a gente passe na frente, e assuma o protagonismo da nossa vida. Eu acho que é esse lugar que Ana Lígia chega assim para nos ensinar um pouco, né? Essa troca com ela [personagem], pra mim foi muito importante. Eu emprestei umas coisas minhas pra ela e apreendi muita coisa”, analisou.

Ainda em entrevista, Ana falou sobre o ritmo sertanejo. Na prática, a sonoridade trabalhada na série é muito diferente da vivencida por ela, no axé e mpb. E quando questionado sobre essa dicotomia, a cantora surpreendeu.

“Realmente é distante do que eu escuto, mas foi muito interessante porque eu acabei descobrindo um Sertanejo tão forte, tão importante, tão Brasil. Tem um lado sertanejo muito importante e eu pude conhecer Marília Mendonça como compositora. Até então, eu não tinha me aprofundado nesse mundo e vi essa mulher potente, o quanto essa mulher foi e é importante para o gênero do sertanejo, para as vozes, né? Quando você ouve a linha de composição de Marília é de empoderamento constante. A gente acabou dando essa mergulhada assim, e eu fiquei muito feliz”, finalizou.

Serviço: ANA MAMETTO NO PELÔ

Quando? 22 de outubro, a partir das 20h30

Onde? Largo Quincas Berro D’Água – Pelourinho

Ingressos? R$ 30,00 (inteira) / R$ 15,00 (meia)

Vendas? Sympla

