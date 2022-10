A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) recebeu até o dia 7 de outubro, as contribuições da sociedade para a elaboração e a publicação do Índice Brasileiro de Conectividade (IBC), indicador que estabelece um ranking de conectividade dos municípios e estados brasileiros.

Anatel destaca a importância do Índice Brasileiro de Conectividade (IBC)

A Tomada de Subsídios nº 10 está disponível por meio do sistema Participa Anatel. A divulgação oficial destaca que o cálculo do IBC é realizado a partir de dados coletados pela própria Anatel e, também, por outros órgãos governamentais do Brasil. O Índice Brasileiro de Conectividade (IBC) é inspirado em outros indicadores nacionais e internacionais.

A expectativa da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) é que o Índice Brasileiro de Conectividade (IBC) possa ser aplicado em uma série de atividades relacionadas ao setor de telecomunicações, de forma específica, e à área econômica brasileira como um todo.

Indicador

De acordo com a divulgação oficial, entre as aplicações do novo indicador, a mais direta é a possibilidade de ranqueamento dos municípios e estados brasileiros, de forma a compará-los em relação ao seu patamar de conectividade.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) busca, assim, criar uma estrutura de incentivos que, através de competição entre as localidades, promova o desenvolvimento natural e orgânico do setor de telecomunicações naqueles municípios e estados que estiverem em estágios de conectividade mais defasados.

Dados tecnológicos

Segundo destaca a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), outro uso possível é a disseminação e difusão de boas práticas para o incremento da conectividade por meio da divulgação do Índice Brasileiro de Conectividade (IBC) e da evolução positiva do índice.

Além disso, o Índice Brasileiro de Conectividade (IBC) fornece à sociedade maior nível informacional ao compartilhar um conjunto estruturado de dados – organizados e comparáveis – sobre o estágio de conectividade dos municípios, estados e do país como um todo.

Composição do índice

A versão proposta pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para o Índice Brasileiro de Conectividade (IBC) é o resultado da média ponderada de sete variáveis:

densidade de acessos móveis;

densidade de acessos de banda larga fixa;

percentual de população coberta por telefonia móvel;

adensamento de estações;

existência de backhaul de fibra ótica;

grau de competitividade (HHI) da telefonia móvel; e

grau de competitividade (HHI) da banda larga fixa.

Variáveis são consideradas pela Anatel

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Tomada de Subsídios nº 10 está estruturada em nove questionamentos, que abordam aspectos como serviços de telecomunicações que compõem o Índice Brasileiro de Conectividade (IBC); índices internacionais que podem servir como benchmark; e variáveis que devam ser consideradas para o cálculo do indicador.