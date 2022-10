Angelina Jolie zumbi choca ao revelar rosto verdadeiro

Foto: Reprodução/ Instagram

Após chocar a internet com um visual inspirado na atriz Angelina Jolie, só que zumbi, a influenciadora digital iraniana Sahar Tabar, de 21 anos, revelou sua verdadeira face nas redes sociais.

Após cumprir uma pena de 14 meses em uma prisão iraniana, pelos crimes de blasfêmia e por promover a corrupção pública nas redes sociais, Sahar, cujo nome real é Fatemeh Khishvand, mostrou seu rosto e explicou o visual. “O que você via no Instagram era um efeito de computador que eu usei para criar aquela imagem”, contou em entrevista ao The Sun.

Foto: Reprodução/ Instagram

A personagem ‘Angelina Jolie zumbi’, foi criada em 2017 por um desejo de Fatameh de ser famosa. “Era muito mais fácil do que me tornar uma atriz”, revelou. Na época que estourou nas redes sociais, Fatameh afirmava ter passado por cerca de 50 cirurgias plásticas proibidas, no entanto, a jovem não passou por nenhum procedimento.

Em entrevista, a influenciadora contou que não conseguiu abandonar a história ao ver a repercussão que ela tinha tomado. “Minha mãe vivia me pedindo para parar, mas eu não a ouvi. Às vezes a palavra de um estranho ou amigo pode ser mais importante que a de um parente”.

A jovem foi presa em 2019 pelos crimes citados acima, e libertada após 14 meses de detenção em um dos presídios considerado o pior para as mulheres no Irã.

