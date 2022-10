Anitta é confirmada como atração musical em desfile de Rihanna

Foto: Reprodução/ Instagram

Anitta pode estar sumida das redes sociais, mas nos bastidores da música a artista vem fazendo barulho e deixando a própria marca, prova disso é a última conquista da Poderosa.

A funkeira foi anunciada como uma das atrações musicais do desfile Savage x Fenty Show Vol.4, marcas da cantora Rihanna.

Foto: Reprodução/ Instagram

O show está marcado para acontecer no dia 9 de novembro e a apresentação será transmitida no Prime Video, da Amazon. Nas redes sociais, a diva barbadiana animou os fãs com o anúncio. “A contagem regressiva começa agora”.

O momento foi celebrado por Anitta na web. “Simplesmente a melhor. Você é meu tudo”, escreveu. Em outro tweet, a cantora foi breve em sua declaração: “Muita gratidão”.

Além de Anitta, o evento contará com apresentações de Burna Boy, Don Toliver e Maxwell e tem as presenças confirmadas de Ángela Aguilar, Cara Delevingne, Simu Liu, Taraji P. Henson, Taylour Paige, Winston Duke, Marsai Martin e mais personalidades.

Aposentadoria em breve

A brasileira voltou a deixar os fãs preocupados ao anunciar que pretende se aposentar em breve. Em entrevista à revista ‘The Wall Street Journal Magazine’, a cantora garantiu que deve deixar a música nos próximos anos para seguir outros caminhos.

“Claro que não vou [cantar para sempre]. É inútil para mim continuar me esforçando para seguir fazendo coisas que não vão realizar novos sonhos. Eu já fiz o que era impossível. O que é maior que o número um?”, disse.

O desejo da Poderosa é se jogar na carreira de atriz.

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.