Anitta é indicada ao American Music Awards

Anitta adicionou um novo feito a lista de conquistas da carreira nesta quinta-feira (13). Após indicações ao Grammy Latino, ao VMA, no qual ela ganhou seu primeiro astronauta de prata, e ao EMA, a funkeira foi indicada ao American Music Awards.

A cantora concorre ao prêmio de Melhor Artista Latina ao lado de Becky G, Kali Uchis, Karol G e Rosalía. Anitta é a única brasileira concorrendo nesta edição da premiação.

O prêmio ainda tem outros grandes nomes da música mundial, como Beyoncé, Taylor Swift, Drake, Bad Bunny, que é o recordista com oito indicações. O álbum ‘Un Verano Sin Ti’, lançado neste ano, emplacou diversas canções no ranking global do Spotify.

O AMA acontecerá no dia 20 de novembro, no Microsoft Theater, em Los Angeles.

