Anitta explica estado de saúde após preocupar fãs com curativos

Foto: Reprodução/ Instagram

Anitta ligou um alerta de preocupação nos fãs na última quarta-feira (19) após aparecer na web para agradecer pelos troféus conquistados no Prêmio Multishow 2022. No vídeo, a artista apareceu com curativos nos braços e alguns internautas apontaram para a voz baixa e calma da funkeira, além do rosto com aspecto de que havia chorado.

Com diversas especulações na web, entre elas a de um possível quadro de depressão, a Poderosa precisou esclarecer para os internautas que nada havia acontecido com ela.

“Meus amores, meu coração só cabe gratidão, amor e felicidade… não estou depressiva, muito menos triste. Está tudo bem e estou muito agradecida”, escreveu.

A última aparição pública da cantora foi no início de outubro, quando desembarcou no Brasil para votar. No mesmo dia, Anitta participou da festa de aniversário de 2 anos do sobrinho, filho de Renan Mesquita.

A preocupação dos fãs não é em vão. Em 2019, Anitta precisou dar uma pausa na agenda de compromissos para cuidar da saúde física e mental. A cantora foi diagnosticada com estafa, desgaste do organismo que compromete o desempenho em diversas atividades, sejam elas físicas ou intelectuais.

A cantora também já revelou ter lutado contra a depressão no início da carreira. Segundo Anitta, um dos maiores gatilhos eram os comentários sobre sua aparência, principalmente após ela recorrer as cirurgias plásticas.

Para os fãs, a cantora se afastou da web após o término com o produtor musical Murda Beatz. Apesar de não ter anunciado oficialmente o fim do namoro, Anitta não é mais vista com o artista e chegou a dar algumas indiretas sobre relacionamentos, o que reforçou a ideia dela estar solteira.

