Anitta polemiza na web ao questionar pesquisas eleitorais

Anitta reapareceu nas redes sociais para polemizar. A artista, que havia se afastado da web por alguns dias e chegou a preocupar os fãs ao aparecer com uma aparência abatida em vídeo no Twitter, gerou uma confusão ao comentar as pesquisas eleitorais.

Em uma sequência de tweets, a Poderosa deu sua opinião sobre as pesquisas de intenção de voto que são divulgadas ao longo da campanha eleitoral e a última divulgada um dia antes do pleito.

“Se o voto é secreto protegido pela lei. Por que será que as pesquisas de voto são permitidas pela lei? Não parece um pouco ambíguo? Bom refletir sobre”, escreveu.

Se o voto é secreto protegido pela lei. Por que será que as pesquisas de voto são permitidas pela lei? Não parece um pouco ambíguo? Bom refletir sobre. — Anitta (@Anitta) October 30, 2022

A funkeira, que no primeiro turno declarou apoio ao candidato do PT, Lula, pediu respeito e atenção dos seguidores na hora de votar. Para a cantora, os eleitores não devem levar em consideração a interferência alheia.

“Se você ainda não conseguiu entender muito bem sobre política e como tudo funciona eu tenho uma sugestão que pode ser simples. O primeiro passo é ter a própria opinião, ter suas próprias ideias é liberdade, e liberdade é democracia. Não vote só pq alguém que você conhece te disse que era melhor”, escreveu.

que você conhece te disse que era melhor. O segundo passo seria perguntar entre as duas opções quem você escolheria para criar você. Ser seu pai durante toda sua vida e comandar sua casa enquanto você cresce e aprende sobre a vida… — Anitta (@Anitta) October 30, 2022

Os comentários da artista renderam críticas de internautas e de outros famosos, como o youtuber Felipe Neto. “Amiga, dps do Zolpidem tem q sair do cel”, escreveu o influenciador fazendo referência ao medicamento que trata a insônia.

Amiga, dps do Zolpidem tem q sair do cel — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) October 30, 2022

