Anitta reaparece em gravação de clipe com Black Eyed Peas

Para quem sentiu falta de Anitta, a cantora reapareceu em grande estilo. Após “desaparecer” para os fãs nas redes sociais, a Poderosa deu o ar da graça ao lado do grupo Black Eyed Peas no último final de semana e indicou a gravação de uma nova música.

Além de Will.I.Am, Taboo e Apl.de.ap, a brasileira também colabora com o rapper El Alfa. Os artistas estiveram juntos na gravação que aconteceu nos Estados Unidos.

A canção que o grupo gravou com a brasileira não foi revelada, mas é esperada que seja lançada em breve. “Eles são de outro planeta. Nunca na minha vida havia ouvido um instrumental desse nível”, escreveu El Alfa.

Vale lembrar que Anitta já tem parceria com o trio. Os artistas norte-americanos colaboraram com a funkeira em 2019, na faixa ‘eXplosion’. Na época, os artistas se apresentaram no Rock in Rio, ano de estreia da cantora no festival. Anitta chegou a subir ao palco com os artistas e cantar além do novo single, a música ‘Don’t Lie’, hit que é sucesso na voz de Fergie.

A parceria entre Anitta e Black Eyed Peas tem 41 milhões de visualizações no YouTube.

Nova fase do BEP

Os últimos anos de Black Eyed Peas tem sido marcado por parcerias da banda com outros vocalistas. Um dos sucessos mais recentes do trio foi ‘Girl Like Me’, com Shakira. O grupo também colaborou com J Balvin na faixa RITMO para o filme Bad Boys For Life, com Ozuna e J Rey Soul em MAMACITA e com Saweetie & Lele Pons em HIT IT.

