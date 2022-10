Anitta surge com curativo no corpo e preocupa fãs por aparência

Foto: Reprodução/ Instagram

Destaque no Prêmio Multishow 2022 com três prêmios, a cantora Anitta não pôde comparecer a cerimônia na última terça-feira (18), mas não deixou de agradecer aos troféus em suas redes sociais.

No entanto, no vídeo gravado para falar sobre a premiação, a Poderosa chamou atenção por aparecer visivelmente abatida e com um curativo na mão. Com a voz embargada e baixa, a funkeira ressalta o carinho dos fãs e fala sobre a ideia de mandar eles como representantes para receber os prêmios.

“Acordei sabendo que a gente está cheio de prêmio. Quero dizer que estou muito feliz, vocês são assim as coisas mais importantes da minha vida. Quero dizer que eu não pude estar presente, mas eu espero que vocês tenham gostado da ideia de levar fãs para receber os prêmios”.

A artista ainda garante que em breve irá se encontrar com eles no Brasil. “Eu tenho a maior gratidão do mundo de ter fãs como vocês. Obrigada a todo mundo que me apoia e torce por mim. Amo vocês demais, a gente vai se encontrar muito em breve. Muita gratidão por ter vocês como fãs”.

Nas redes sociais, os fãs ligaram um alerta e mandaram mensagens de força para a cantora, que não revelou com o que está lidando. “Velho, você não está bem. Tá tão notório isso… nunca me preocupei tanto como agora”, comentou um internauta. “Espero que você esteja se cuidando e perto de pessoas que você ama. Toda energia positiva pra você e se caso estiver em um momento delicado, saiba que ficará tudo bem”.

Saúde de Anitta

A última vez que Anitta teve problemas de saúde foi em julho deste ano, quando passou por uma cirurgia após o diagnóstico de endometriose. Na época, a cantora veio ao Brasil fazer a cirurgia no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Quando tornou pública a doença, Anitta disse que além das dores causadas pela endometriose, a artista lidava com a exaustão da rotina.

“Aqui pensando em quantas vezes o auge da exaustão me fez reclamar da tour da Europa. Chorei de desespero um dia no chuveiro escondida de tanto cansaço (…) Nunca mais repito isso na vida pq realmente nada no mundo vale a nossa saúde ser levada a exaustão assim.”

Não se sabe qual o quadro atual da Poderosa, mas um fã-clube da artista chegou a especular que a funkeira poderia estar enfrentando a depressão novamente. A funkeira já revelou em entrevistas ter passado pelo quadro no início da carreira e em 2019. “Acho que a depressão chegou para mim quando comecei a prestar atenção demais ao que as pessoas tinham a dizer sobre mim”, revelou em entrevista a um site italiano.

Também em 2019, a cantora preocupou ao ser diagnosticada com estafa. A artista chegou a cancelar a agenda de compromissos para se dedicar aos cuidados pessoais.

“Aquela fase da vida onde você não quer fazer nada, não quer sair de casa, não quer ver ninguém e não quer bater papo mas não está depressiva. Só quer ficar de boa vendo um filme com os dog. O povo +30 me falava que era assim e eu pensava ‘ahhhh 30 é novo ainda’… pois bem“, comentou.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.