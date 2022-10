Antecipação do AUXÍLIO BRASIL: Confira o novo calendário de outubro

Os mais de 20,6 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil serão surpreendidos neste mês. O Ministério da Cidadania anunciou na última segunda-feira (3) que vai alterar o calendário de pagamentos referente a outubro.

Desse modo, assim como ocorreu em agosto, as datas serão antecipadas pelo Governo Federal. A princípio, o calendário estava previsto para começar no dia 18, mas agora, os repasses serão iniciados no dia 11.

Em suma, a decisão é uma estratégia do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que quer disponibilizar as parcelas do benefício antes do segundo turno das eleições 2022, que ocorrerá no dia 30 de outubro.

Calendário atualizado do Auxílio Brasil

Os pagamentos ocorrem de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. Confira as datas de pagamento atualizadas:

NIS final 1: 11 de outubro;

NIS final 2: 13 de outubro;

NIS final 3: 14 de outubro;

NIS final 4: 17 de outubro;

NIS final 5: 18 de outubro;

NIS final 6: 19 de outubro;

NIS final 7: 20 de outubro;

NIS final 8: 21 de outubro;

NIS final 9: 24 de outubro;

NIS final 0: 25 de outubro.

Quem recebe o Auxílio Brasil?

O pagamento mensal do Auxílio Brasil é concedido para as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). No entanto, ainda é necessário se enquadrar nas regras de elegibilidade, sendo elas:

Ter renda familiar per capita mensal de até R$ 105, caracterizando família em situação de extrema pobreza;

Ter renda familiar per capita mensal entre R$ 105,01 a R$ 210, caracterizando família em situação de pobreza, porém, desde que tenha em sua composição gestante, nutriz ou pessoa de até 21 anos incompletos.

Além desses critérios básicos, existem três possibilidades de entrar no Auxílio Brasil, segundo o Ministério da Cidadania. Confira:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico, é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

Valor do benefício

Até dezembro deste ano, o valor do benefício permanecerá em R$ 600 por família, no mínimo. O acréscimo de R$ 200 foi instituído mediante a aprovação da PEC das Bondades, que liberou R$ 26 bilhões para ampliação da iniciativa até o fim do ano.

Outra boa notícia diz respeito ao pagamento do Vale-Gás neste mês. Sendo assim, algumas famílias beneficiárias do programa social serão contempladas com os dois benefícios.

De acordo com o levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), na última semana, o preço médio do botijão de 13kg estava em R$ 112. Sendo assim, as famílias podem receber o valor mínimo de R$ 712.