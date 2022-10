Antônio Fagundes rememora problema com a polícia em Singapura

Foto: Reprodução/ YouTube

Uma situação inusitada fez com que o ator Antônio Fagundes ficasse com a ficha suja em Singapura, no continente asiático. Convidado do ‘Quem Pode, Pod’, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, o veterano relembrou o episódio que deu ao eterno Rei do Gado uma dor de cabeça no aeroporto.

Segundo Fagundes, ele se encantou por uma bengala durante um passeio pela Índia. Colecionador da peça, o brasileiro decidiu comprar o objeto e recebeu recomendações de como guardar a bengala.

“Fui pra Índia e vi uma bengala linda, coisa extraordinária, toda de prata, baratíssima. O cara ouviu a gente conversando e falou: ‘Não, essa aqui você pode levar na mala’”, relatou o artista que foi ensinado a desrosquear o cabo do objeto.

Ao chegar no aeroporto e ser parado na alfândega, a surpresa com a bengala. “Quando chegou em Singapura, o oficial da alfândega falou assim: ‘Podemos abrir a sua mala?’”, disse Fagundes dando autorização aos oficiais:

“Ele pegou a bengala e fez ‘nhec nhec nhec’ [desrosqueando]. Saiu uma faca deste tamanho!.”

O ator relembrou que por pouco não pegou a pena rígida no país. “Lá em Singapura é o seguinte: as penas são chibatadas. E a chibatada é tão violenta que a pena máxima são 5 chibatadas. Eu fui fichado em Singapura”.

Fagundes não foi o único ator brasileiro a passar perrengue com a Justiça fora do páis. O galã Cauã Reymond já foi preso nos Estados Unidos por roubar comida.

Em entrevista ao PodPah, o ator disse que teve que pagar uma fiança para conseguir deixar a prisão. ” Foi antes do [atentado terrorista ao World Trade Center em] 11 de setembro. Foi em 2000, então não deu nada”.

