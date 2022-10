Ao menos 59 pessoas morrem após multidão ser esmagada

Foto: Reprodução

Ao menos 59 pessoas morreram e outras 150 ficaram feridas, neste sábado (29), após serem esmagadas por uma multidão durante uma festa de Halloween em Seul, na capital da Coreia do Sul. Não há informações sobre o que gerou o incidente.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver várias pessoas sendo socorridas pelos serviços de emergência. As imagens mostram também centenas de pessoas tentando passar por uma rua estreita.

Autoridades afirmam que cerca de 150 pessoas sofreram parada cardíaca após o tumulto e “várias morreram”, sem especificarem o número.

Um brasileiro, que estava no local, descreveu o momento através do Twitter. “Eu estava lá, vi os corpos sendo arrastados. No início não parecia algo grave porque pareciam estar só tirando pessoas bêbadas nas ruas, mas quando os corpos começaram a entrar na casa das dezenas que reparei que tinha algo errado.”, escreveu Thiago Moreira em sua rede social.

Thiago vc tá bem?? Já ia te mandar uma mensagem! Que horror é esse que tá acontecendo aí, cara??? Eu tô aterrorizada — miss brasiliana & lula 1️⃣3️⃣ (@danimazur) October 29, 2022

O presidente Yoon Suk-yeol ordenou que as autoridades administrassem rapidamente os primeiros socorros e tratassem as pessoas, disse o gabinete presidencial. Yoon também ordenou que os funcionários enviassem funcionários médicos de emergência para Itaewon e assegurassem leitos de emergência.

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.