Aos 3 meses de vida, filha de Juliano Cazarré passará por novo procedimento cirúrgico

Foto: Reprodução/ Instagram

A pequena Maria Guilhermina, filha caçula de Juliano e Letícia Cazarré, passará por um novo procedimento cirúrgico faltando um dia para completar 4 meses de vida.

A bebê, que nasceu com um problema raro no coração, a anomalia de Ebstein, será submetida a uma traqueostomia nesta quinta-feira (20), em São Paulo. O procedimento ajudará a bebê com a entrada de oxigêncio quando o ar estiver obstruído, facilitando a respiração.

“Maria Guilhermina de Guadalupe! Posso dizer, sem medo de exagerar, que você tem o coraçãozinho mais amado desse Brasil. Quanta gente reza todos os dias pedindo a Deus pela sua vida! É formidável ver de perto tanta gente olhando para o céu por sua causa! A verdadeira comunhão dos santos se move para você e por você. Menininha dos olhos de Deus, como bem disse uma amiguinha paciente aqui da UTI”, contou Letícia na web.

Positiva quanto ao quadro da herdeira, Letícia agradeceu as orações e pediu para que os amigos e seguidores seguissem mandando boas energias para a filha dela e outras crianças que também passam por problemas de saúde.

“Amanhã será um dia de novos desafios, nossa pequena vai passar por uma traqueostomia, mas tenho certeza de que vai vencer, como fez até hoje. Obrigada, amigos e amigas pelas orações. Peço que continuem firmes pedindo não só por ela, mas por todas as crianças que precisam recuperar a saúde”.

A cardiopatia congênita rara fez com que Guilhermina passasse por cirurgias logo após o parto, no dia 22 de junho. Em agosto, a caçula da família Cazarré voltou para a UTI e foi submetida a um cateterismo, além de colocar um stent.

