‘Apenas 4% das pessoas reciclam no Brasil’, diz diretor de startup

Foto: Divulgação

Em meio a tantos debates sobre sustentabilidade e preservação do meio ambiente, a reciclagem assume um papel fundamental. Com isso, iniciativas públicas e privadas têm sido postas em prática para contribuir com o descarte correto dos resíduos.

Um dos exemplos disso pode ser visto em Salvador. A parceria firmada entre a Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência e a startup SO+MA deu origem a doze pontos de coleta seletiva na cidade.

As “Casas SO+MA”, como são conhecidas, recolheram 766 toneladas de resíduos recicláveis apenas neste ano, sendo 165 no mês de setembro.

O diretor de marketing da startup, Alexandre Waclawovsky, explica que a ideia nasceu do desejo de transformar a intneção de reciclar em ação efetiva.

“Pergunta para 100 pessoas sobre a quem recicla. Hoje, a é politicamente correto, todo mundo vai leva a mão sobre a quem recicla. Todo mundo vai levantar a mão, vai falar ‘eu reciclo’. Mas ainda no Brasil, infelizmente, apenas 4% das pessoas reciclam, efetivamente. Tem a ação da reciclagem. Então, a SO+MA veio, a gente criou a SO+MA para ajudar as pessoas a ir além dessa sensibilização. A gente recebe hoje em Salvador, a gente tem hoje 12 containers amarelos, onde as pessoas levam seus resíduos, pesam acumulam pontos e trocam por recompensa”, explica.

O diretor de marketing ressalta que as ações da startup não se resumem aos espaços de coleta seletiva, já que o projeto também inclui um programa de vantagens.

Nesse sistema, os resíduos recicláveis geram pontos, que dãodireito a cursos, exames, desconto em supermercados e outros benefícios.

“A gente alcança, em Salvador, 15 mil famílias, que já reciclam como agentes. Essas famílias acumularam pontos, e só esse ano, já resgataram mais de 20 mil recompensas. Desde leite, arroz, feijão, itens de alimentação, até cursos de empreendedorismo”, revelou.

Além dos doze pontos de reciclagem em Salvador, a “Casa SO+MA” tem um posto instalado na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana.

O cadastro no projeto pode ser feito por meio do aplicativo “SO+MA” vantagens ou no site somosasoma.com.br.

