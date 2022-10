Após 11 anos juntos, Luciano Szafir se casa com Luhanna Szafir

Foto: Reprodução/Instagram

O feriado desta quarta-feira (12) foi de festa para Luciano Szafir e Luhanna. Após 11 anos juntos, o casal decidiu oficializar a união e realizaram uma cerimônia luxuosa em São Paulo.

O casamento reuniu 300 convidados e incluiu Sasha Meneghel, filha do ator com Xuxa. Ela esteve presente junto com o marido, o cantor João Figueiredo.

O momento foi celebrado junto ao aniversário de Luhanna que está completando 39 anos. Na cerimônia, Luciano Szafir precisou da ajuda de uma bengala por conta de um problema na perna causado pela Covid-19.

Em 2021 ele chegou a ser entubado por conta da doença e ficou mais de um mês internado em um hospital do Rio de Janeiro. Em novembro ele passará por uma cirurgia para colocar uma prótese na perna direita.

Luciano chegou a compartilhar alguns cliques misteriosos do casamento. “Nosso dia”, escreveu. O casal possui dois filhos, frutos do relacionamento de mais de uma década, Davi, de oito anos, e Mikael, de sete.

