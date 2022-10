Após briga em A Fazenda, Bárbara Borges cai no choro e desabafa

Foto: Reprodução/Playplus

Bárbara Borges teve uma crise de choro nesta quinta-feira (13) após uma nova briga em “A Fazenda 14”. A peoa, que está na berlinda da semana, discutiu com Moranguinho e revelou estar “quase desistindo” da competição.

Durante desabafo com Iran Malfitano, na casa da árvore, a atriz começou a chorar após falar sobre os desafios do confinamento e as brigas que ocorrem.

“Eu vejo que todo mundo tem a sua história, seus desafios, todo mundo aqui tem, todo mundo é merecedor de estar aqui. Mas todo mundo está convivendo, e são muitas ofensas o tempo inteiro. Eu estou na roça, mas eu estou quase desistindo”, contou.

“Justamente, eu estou querendo me blindar disso. Sinceramente… Eu estou na roça, existe a possibilidade de eu sair, pedi para todo mundo votar em mim, mas eu estou começando a achar que eu não sei se eu quero que votem”, continuou Bárbara Borges.

A briga com Moranguinho aconteceu após a peoa acusar Shayan e observá-la durante o banho. Ela ainda afirmou que Bárbara Borges defendeu o peão e não foi coerente por isso.

“Eu senti, eu não sou louca, eu não estou criando uma situação por causa de jogo. Talvez você ache que ele não te olha desse jeito por causa da intimidade que você tem com ele “, disse a ex-funkeira.

