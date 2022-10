Após briga, motociclista é atropelado e arrastado por 200 metros na Bahia

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um motociclista foi atropelado por um carro e arrastado por cerca de 200 metros, quando saia da comemoração do próprio aniversário, realizado na cidade de Conceição do Coité, interior da Bahia, no último domingo (16). De acordo com informações do g1 Bahia, o condutor do carro que atropelou Ian Pablo Barreto Lima, de 21 anos, depois de uma briga com o jovem. Ambos se conheciam há algum tempo.

Tudo aconteceu na Avenida Senhora Santana. Ian teve fratura exposta no joelho e várias escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde passou por cirurgia e segue internado. O estado de saúde dele é estável.

O caso é investigado pela Delegacia de Conceição do Coité, que informou que a vítima e o motorista estavam juntos, mas não deu detalhes sobre o desentendimento entre os dois, nem disse se eles eram amigos.

Uma câmera de segurança flagrou a situação. Imagens revelam o momento em que a moto de Ian Pablo é atingida pelo carro e arrastada. Na gravação, ainda é possível ver que o veículo menor chegou a soltar faíscas, com o atrito no chão.

O motorista, que ainda não teve nome divulgado por causa da Lei de Abuso de Autoridade, tentou fugir com o carro, mas não conseguiu. Ele acabou escapando a pé e é procurado pela polícia. O veículo dele foi apreendido e o caso é tratado como tentativa de homicídio.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.