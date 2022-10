Após denúncia de agressão, Saulo é acusado de estupro

Foto: Reprodução/ Instagram

O cantor e influenciador digital Saulo Poncio tem uma nova denúncia nas costas. Após a acusação de tentativa de agressão feita pela modelo Brenda Monique, o marido de Gabi Brandt está sendo acusado de estupro.

Em apoio ao caso exposto por Brenda, a Laurinha Araujo influenciadora resgatou o episódio vivido por ela em uma festa em 2020. Na época, a jovem tinha 18 anos e o estupro também foi exposto publicamente, no entanto, não teve grande repercussão.

“Eu denunciei também, mas sabemos como funciona a justiça aqui no Brasil né, mas também talvez com mais denúncias conseguimos que ele pague por tudo que fez. Com certeza outras meninas também já passaram por algo relacionado a ele, não tenho dúvidas disso.”

No desabafo, Laurinha compartilha o laudo feito no Departamento de Polícia Técnico-Cientifica – IML Afrânio Peixoto, no Rio de Janeiro. O documento informa que a jovem foi à delegacia acompanhada da irmã para fazer a denúncia.

Segundo o depoimento, todo caso aconteceu no início de 2020, antes da pandemia da Covid-19 estourar no país. Laura e Saulo já se conheciam e na festa, o artista abordou a influenciadora de forma bruta e a levou para um dos quartos da casa onde acontecia o evento.

“Comparece mulher, 18 anos, acompanhada da irmã, Sra. Thaisa, alegando violência sexual (conjunção carnal com preservativo), ocorrido na madrugada do dia 10/02/2020, dentro de uma casa, onde ocorria uma festa, tendo como suposto autor um rapaz de nome Saulo, conhecido da periciada, que a agarrou a força, contrasua vontade, levando-a para um dos cômodo da casa, la mantendo conjunção carnal.”

O cantor não se pronuncia desde a denúncia feita por Brenda.

