Após ‘Lua de Mel’, Filhos de Jorge lança nova aposta para o verão

Foto: Divulgação

O vento soprou para outra direção, e não é a banda Filhos de Jorge que irá contra o destino. Se o caminho que indica um novo hit é diferente do que foi traçado, a voz ouvida por Arthur Ramos, Dan Vasco e Papito sempre será a do público, que há mais de 10 anos canta a plenos pulmões os sucessos do agora trio.

Com a canção ‘Lua de Mel’ já sendo trabalhada nas rádios, redes sociais e nos shows, o público fiel da banda indicou uma nova possiblidade de hit com uma outra faixa inédita do grupo,

‘Venha’ que ganhou clipe e a partir de agora faz parte das apostas de verão do grupo.

“A gente já estava fazendo essa música no show, e está nos surpreendendo demais. Ela roubou a cena, na verdade. A gente tinha toda uma programação, tinha entrado no estúdio e gravado muitas músicas, estamos trabalhando ‘Lua de Mel’, mas gravamos um audiovisual bacana”, conta Arthur.

A canção, uma composição de Arthur, Noug, Papito, Samuel e Xaand, será trabalhada em todas as plataformas digitais pela banda, além das rádios. “A gente chega com tudo, com essa música que vai ser uma das nossas apostas para o verão. Vem muita coisa boa por aí”, afirma Dan.

O novo single faz parte da sequência que o grupo pretende trabalhar até o Carnaval de 2023. As novas músicas prometem misturar diferentes sonoridades com o estilo único da banda.

Em entrevista ao iBahia, Papito já confessou que durante a pandemia a banda produziu diversas canções e em uma tentativa de corte ainda ficaram 50 músicas para reduzir para 15. Entre as faixas, há uma parceria com Saulo Fernandes.

E por falar em hit até o verão, a temporada de 2022/2023 reserva fortes emoções para a banda e uma temporada de ensaios já está garantida. “Janeiro a gente está de volta”, contou Dan Vasco ao iBahia durante o lançamento do Réveillon Além do Carmo.

Virada em grande estilo

Antes de celebrar a temporada mais esperada pelos baianos, o grupo irá agitar a virada do ano na Chácara Baluarte. A Filhos de Jorge, Junto ao cantor Luiz Caldas e banda Mudei de Nome foram as atrações escaladas para o evento All Inclusive no Santo Antônio Além do Carmo.

Os ingressos para o show estão à venda no site Ticket Maker e custam a partir de R$ 650.

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.