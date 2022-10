Após ser traída, Brisa é presa por crime cometido por Rômulo em ‘Travessia’

Foto: Reprodução/TV Globo

Nos próximos capítulos de “Travessia”, a mocinha Brisa (Lucy Alves) passará por diversas provações e chegará a ser presa por conta de Oto (Rômulo Estrela).

Tudo começará após a Fake News envolvendo uma montagem com a foto dela acabar estourando na internet e ela ser perseguida por um multidão de pessoas.

Após ela se esconder em um carro, a mocinha será ajudada pelo hacker, mas as coisas fogem de controle. No capítulo do sábado (15) ela decidirá ir até o Rio de Janeiro em busca do marido, Ari (Chay Suede) em “Travessia”.

A esse ponto o rapaz já estará se envolvendo com Chiara (Jade Picon) por puro interesse. Ele estará de olho no pai da moça, Guerra (Humberto Martins) que é um poderoso empresário da capital carioca.

Na segunda-feira (17), Oto decidirá ajudá-la e chegará a comprar novas roupas para a moça. Porém, ele acabará colocando a mocinha em uma cilada ao entregar um casaco com uma arma dentro dele.

Os dois serão parados por policiais e não conseguirão explicar a origem da arma e vão parar na cadeia. Oto conseguirá ser livrado, com a ajuda de um advogado, mas Brisa permanecerá presa durante dois meses. Enquanto isso, Ari e Chiara ficarão cada vez mais próximos em “Travessia”.

