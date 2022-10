Após votar no segundo turno, Anitta abre o jogo sobre sumiço

Foto: Reprodução/ Instagram

Após votar no segundo turno das eleições na manhã deste domingo (30), Anitta apareceu nas redes sociais para explicar o sumiço aos fãs.

A cantora fez uma live no perfil do Instagram e abriu o jogo sobre o tempo que ficou longe das redes sociais.

“Fiquei fora da internet, aconteceram coisa na minha vida e, naquele momento, quis muito abraçar minha família. Lembrei que, no último momento que estive com eles, só tinha briga política. Nossos momentos se limitaram a discussões, ofensas e gritarias. E parei pra pensar: ‘Nossa, é isso que o país está virando’”, explicou.

Nas imagens, Anitta seguiu falando sobre polarização política e as brigas causadas por isso no Brasil.

“Isso é muito triste, a gente só perde. Um país que tem milhões de pessoas, se essas pessoas estão unidas no mesmo propósito, não importa quem ganha ou perca… Mas se o povo quer a mesma coisa, o bem de todos, a sociedade vence sempre. O amor vence sempre. (…) Depois que fiquei um mês e pouco sem olhar as redes sociais, parecia que fiquei um ano. As pessoas estão se agredindo na rua, se matando. Queria ter o direito de chegar em casa e amar as pessoas da minha família, independente de quem elas forem votar”, disse.

“Não queria ter que brigar com familiar meu, ser obrigada a desprezar essas pessoas. Eu queria que essas pessoas me amassem com minha decisão de voto. Esse é um mundo triste. Quando a sociedade se separa assim, só quem ganha é o poder”, completou.

Rumores de depressão

Anitta ainda falou abertamente sobre os rumores de que estaria em depressão e essa teria sido a motivação para se afastar das redes sociais.

Na live, a cantora garantiu que não está com a doença e ainda afirmou que está vendo as coisas com mais clareza.

“Não estou em depressão, gente. Pelo contrário, quando a gente é obrigada a respirar e a ter calma, a gente consegue ver as coisas com clareza. Todas essa confusão não permite que a gente veja as coisas com clareza”, disse.

Veja o vídeo:

