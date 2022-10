Aposentar em 2023? Saiba agora quais são as exigências do INSS

O que fazer quando se chega na terceira idade? Aposentar e sair viajando ou continuar trabalhando, fazendo um hobbie? Seja como for, se sua aposentadoria acontecerá em 2023, é preciso saber quais são os documentos solicitados e as exigências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Aposentar tem que ser algo com um planejamento mais sério. Isso porque quem quer ter um valor maior e mais vantajoso terá que realizar uma série de processos. Na matéria do Notícias Concursos você verá um pouco das regras impostas pelo INSS para conseguir fazer a solicitação.

O que fazer para se aposentar em 2023

Além de não deixar para trás todas as devidas contribuições necessárias, cidadãos trabalhadores precisam atender alguns requisitos, tal como é a idade mínima. Haja vista que esse é um dos pontos essenciais ao se requerer aposentadoria em qualquer modalidade.

Desde que a reforma da Previdência foi implantada, no ano de 2019, algumas regras se alteraram. Dessa forma, veja o que está valendo para quem presente solicitar sua aposentadoria ano que vem.

Por exemplo, para mulheres, se aposentar pela idade não será algo fácil, pois o número aumentou. Agora elas só poderão garantir a aposentadoria após completarem 62 anos. Além disso, obviamente, devem cumprir com a exigência principal do instituto: a contribuição de 15 anos para a Previdência Social, no mínimo.

Para os homens, as regras permanecem as mesmas. Eles continuam se aposentando com a idade mínima de 65 anos, além dos mínimos 15 anos da contribuição para a Previdência.

Atualmente, o público feminino precisa ter a idade de 61 anos e 6 meses caso queira dar entrada na papelada da aposentadoria. Essa reforma da Previdência é que definiu regras para a transição. Assim, ano após ano, aumentam-se seis meses a mais na idade das senhoras. Isso significa que no ano de 2022, elas precisam ter 61 anos e 6 meses de idade. Então, em 2023, precisarão ter completado os 62 anos.

Outra forma de aposentadoria

Outra maneira para ter a tão sonhada aposentadoria será através de pontos. Esses pontos são uma pontuação mínima exigida para mulheres e homens que anseiam deixar a dura vida para trás. O molde ocorre pela soma de tempo da contribuição com a idade.

Em 2023, os homens precisarão chegar aos 100 pontos, uma vez que 35 serão somente de repasse. Já para as mulheres, o mínimo de pontuação será 90 pontos, com ao menos 30 de repasse ao INSS.

Para deixar tudo mais fácil e para que aposentar não seja um bicho de sete cabeças no momento da aprovação em 2023, aqui vai uma sugestão: reúna todos os devidos documentos:

Recibos;

Holerites;

Livro de registros de empregados (caso tenha);

Contratos;

Comprovante de férias;

Qualquer dado que for solicitado ao longo do processo.

A lista completa dos documentos para se aposentar pode (e deve) ser acessada através do app Meu INSS.