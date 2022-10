Aprenda a fazer as sobremesas mais famosas dos restaurantes

Foto: Acervo Pedro e Nato

O ‘Grand Gâteau’ é o maior sucesso da franquia de restaurantes Paris 6. O ‘Chocolate Thunder From Down Under’ é a sobremesa mais pedida da rede Outback. E a ‘Torta Banoffee’ é o carro-chefe da Nanica, loja do ator Tiago Abravanel. O que essas receitas tem em comum para cair no gosto dos amantes de uma boa gastronomia?

Pensando nisso, a gente pediu as três receitas, aprovamos e reproduzimos em casa. A parte boa? É que agora, vamos passar todos os segredos e vocês poderão fazer diretamente da cozinha gastando menos de 45 reais. Aproveite!!

Como recusar essa fusão de bolo com picolé e morango? O único problema é o preço, mas aqui não! Fizemos uma versão barata desse doce super famoso.

Chocolate Thunder From Down Under (Outback)

Brownie com nozes, sorvete de baunilha, chantilly e calda de chocolate. Precisamos falar mais alguma coisa? Essa sobremesa é nossa favorita!

Essa torta de origem inglesa recheada de banana e doce de leite tá ficando famosa no Brasil e, no nosso canal, ela ganhou uma versão super em conta. Para mais receitas, se inscreva no nosso canal do YouTube

