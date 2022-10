Aprenda a fazer uma carne do sol perfeita

Foto: Reprodução / Internet

Com o objetivo de homenagear e honrar o Nordeste com toda a sua cultura, gastronomia e natureza riquíssima, o dia 8 de outubro é o Dia do Nordestino. A mistura dos nove estados mostra o quanto o povo é criativo, forte, batalhador, que contrói cada pedaço da sua história com sangue, suor e muito sabor.

A fim de celebrar a data, o iBahia separou uma receita do Chef baiano, Jorge Moura que promete trazer para a cozinha de nordestinos e brasileiros um prato pra lá de especial: uma carne do sol acompanhada de banana assada e bacon.

Veja a receita abaixo:

Carne do sol do Chef

Chã de dentro 1 kg

Vinagrete de maçã verde com vinagre de maçã minhoto

Farofa d’água

Banana assada com bacon

Modo de preparo

Corta a carne em cubos 3×3

Coloca na água pra tirar um pouco do sal

Depois coloca no espeto (5 unidades)

Leva a brasa e pincela com manteiga de garrafa

Vinagrete de maçã verde

300g. Tomate

100g. Cebola

100g. Maçã verde

1/3 de molho de coentro

Azeite

Vinagre de maçã

Sal a gosto

Farofa d’água

1 kg de farinha boa

100 ml de manteiga de garrafa

1 cebola ralada

Leva ao fogo até dourar

Banana assada com bacon

3 bananas em rodelas de 5 cm

Tiras de bacon, enrola na banana e prende com barbante e coloca no forno. Em cima de cada um, colocar 1 colher de vinagre tinto Minhoto em cima de cada banana. Isso dará crocância e carameliza a banana e o bacon juntos.

