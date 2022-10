Apresentador russo é demitido após sugerir queimar crianças

Foto: Reprodução / Redes Sociais

O apresentador Anton Krasovsky, da rede de televisão russa RT, foi demitido após sugerir afogar e queimar crianças ucranianas durante o programa que comandava. De acordo com o jornal britânico The Telegraph, Anton ianda fez uma mímica para mostrar como seguraria uma criança pelo pescoço e afogaria no rio.

Apresentador de um programa de entrevista, Krasovsky conversava com o autor russo Sergei Lukyanenko quando falou sobre as crianças ucranianas.

“Só afogue essas crianças, afogue-as no rio Tysa”, disse ele. “Enfiem elas dentro das cabanas e as queimem vivas. Nós vamos atirar nelas”, afirmou o apresentador em outro momento.

As falas foram ditas após o autor russo citar uma viagem à Ucrânia na época da União Soviética. Ele comentava sobre as crianças, que culpavam os russos pela “ocupação” do país, mas falavam o idioma do país vizinho.

