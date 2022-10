Árbitro é agredido com voadora em jogo em Minas Gerais; veja

Foto: Reprodução

O árbitro Orielson do Carmo Silva, do Espírito Santo, foi agredido com uma voadora durante uma de um campeonato regional em Minas Gerais. A agressão aconteceu no domingo (23), em São João do Manteninha.

Aos 25 minutos do segundo tempo, após marcar uma falta, o árbitro deu um cartão amarelo para um dos jogadores do Clube Esportivo e Educacional de Vila Nova (Cevin).

Enquanto o jogador advertido inicia uma discussão, o agressor – que é irmão do que recebeu cartão amarelo – chega pelas costas e dá uma voadora no árbitro. Outros atletas tentam segurar o atleta enquanto profissionais que estavam no campo tentam atender Orielson.

Em entrevista ao jornal A Gazeta, Orielson afirmou que teve escoriações no rosto. “Está inchado e dolorido”, disse. O árbitro, que trabalha no futebol amador há dois anos, registrou um boletim de ocorrência no Juizado Especial Criminal de Mantena-MG.

“É lamentável que o futebol tenha se tornado tão violento”, resumiu.

