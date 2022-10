Arena Jovem da Bienal do Livro terá Gilberto, Ivete Sangalo e Lázaro Ramos

Foto: Divulgação/Reprodução/Pedro Napolinario

O público jovem contará com uma programação totalmente dedicada a eles na Bienal do Livro Bahia. De acordo com informações reveladas em coletiva de imprensa, a qual o iBahia esteve presente nesta sexta-feira (14), Gilberto Gil e Lázaro Ramos farão parte da programação.

A Bienal do Livro Bahia acontece entre os dias 10 e 15 de novembro, no Centro de Convenções Salvador. Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia) e podem ser adquiridos no site oficial ou na bilheteria presencial no dia de evento.

Intitulada Arena Jovem, a novidade contará ainda com participações de Pedro Rhuas, Paula Pimenta, Lyssa Kay Adams e Thalita Rebouças, entre os mais pedidos. O local ainda contará com mais de 40 atrações confirmadas.

“Não vejo a hora de encontrar meus leitores em Salvador. A ideia é dialogar e consolidar esse público que se apaixonou por livros na pandemia, fortalecendo também o Nordeste em um momento de retomada”, comemorou o escritor Pedro Rhuas.

De acordo com Schener Carpegg, curador do espaço, a ideia é “preparar um conteúdo que proponha reflexões sobre como a leitura nos torna cidadãos”.

Veja a programação:

Quinta-feira, 10/11

Tema: A ciência nossa de cada dia

Horário: 11h

Convidados: Leda Cartum, Rafaela Lima, Sofia Netrovski

Mediador: Pedro Duarte

Tema: E se Harry Potter fosse meu

Horário: 13h

Convidados: Adriel Bispo, Babi Dewet, Rodrigo França

Mediador: João Mendes

Tema: E o soneto ataca outra vez…

Horário: 15h

Convidados: Gregório Duvivier

Mediadora: Lorena Ribeiro

Tema: As histórias que contamos

Horário: 19h

Convidados: Ivete Sangalo

Mediadora: Bárbara Carine

Sexta-feira, 11/11

Tema: Desenhando a crise

Horário: 11h

Convidados: Amma, André Dahmer

Mediador: Scheider Carpeggiani

Tema: Brasil e seu dificil livro de histórias

Horário: 15h

Convidados: Fabiana Moraes, Daniela Arbex

Mediador: Rafael Santana

Sábado, 12/11

Tema: Histórias e percalços da vida em cor-de-rosa – Um encontro com Paula Pimenta

Horário: 11h

Convidados: Puala Pimenta, Bela Fernandes

Mediador: Deko Lipe

Tema: Nordeste à meia-luz

Horário: 15h

Convidados: Christiano Aguiar, Márcio Benjamin, Ian Fraser

Mediadora: Lorena Ribeiro

Tema: Políticas, treta e diálogos possíveis no Brasil de hoje

Horário: 17h

Convidados: Francisco Bosco, Manoel Soares

Mediador: Edma Góis

Tema: Construindo Verônica

Horário: 19h

Convidados: Tainá Muller, Raphael Montes

Mediador: Anderson Shon

Domingo, 13/11

Tema: Os poemas que salvam o dia

Horário: 11h

Convidados: Allan Dias de Castro, Ryane Leão, Bráulio Bessa

Mediador: Matheus Rocha

Tema: A vida precisa de manual!

Horário: 13h

Convidados: Manual do mundo, Mari Fulfaro e Iberê Thenório

Mediador: João Mendes

Tema: O mundo inteiro dentro de casa

Horário: 15h

Convidados: Lázaro Ramos

Mediadora: Maria Dolores Rodriguez

Segunda-feira, 14/11

Tema: TikTok, Instagram e o velho papel… como a gente se lê hoje?

Horário: 11h

Convidados: Pedro Rhuas, Clara Alves, Elayne Baeta

Mediador: Pedro Duarte

Tema: A literatura entre o sonho e o apocalipse

Horário: 15h

Convidados: Ale Santos, André Vianco, Lu Ain-Zaila

Mediador: Anderson Shon

Tema: Todas as letras

Horário: 17h

Convidados: Gilberto Gil, Carlos Renó

Terça-feira, 15 de novembro

Tema: Vida: modos de contar

Horário: 11h

Convidados: Carol Pires, Chico Felitti

Mediador: Schneider Carpeggiani

Tema: O que faz bater mais rápido seu coração?

Horário: 15h

Convidados: Thalita Rebouças, Pedro Rhuas

Mediador: Felipe Cabral

Tema: Como um clube de leitura pode melhorar sua vida

Horário: 17h

Convidados: Lissa Kay Adams

Mediador: Fini Georgakopoulos

