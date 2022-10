Ari se envolve com Chiara, mas leva revés; entenda

Foto: Reprodução / TV Globo

Os próximos capítulos da nova novela das nove, ‘Travessia’, prometem fortes emoções. É que Ari (Chay) vai se envolver com Chiara (Jade Picon), mas levará um revés ao ter sua máscara tirada em frente à garota.

De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, ele será desmascarado após encontrar o professor Monteiro (Ailton Graça), que o encontrará e lembrará que o rapaz estava junto de Dante (Marcos Caruso), o maior rival do pai da garota, Guerra (Humberto Martins) durante uma palestra no Maranhão.

Jade Picon faz seu primeiro papel como atriz – Foto: Reprodução/ Globo/ Instagram

Confira abaixo o resumo do capítulo desta quarta (12):

Leonor e Guida trocam acusações. A pedido de Stenio, Rudá tira uma foto do advogado como se ele estivesse nas pirâmides do Egito. Ari reconhece o esforço de Brisa para que ele consiga estudar. Cidália apresenta Talita para Guerra.

Rudá percebe que Guida mentiu para Moretti ao inventar uma desculpa para a viagem de Leonor. Monteiro critica Stenio para Laís. Monteiro e Laís se preocupam com Isa. Oto se hospeda em São Luís com o nome falso e avisa a Moretti que já chegou à cidade.

