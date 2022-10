A concessionária de rodovias Arteris disponibiliza vagas de emprego em todo o país. Há chances para atuação nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná, nas unidades administrativas e, também, operacionais.

Há chances para os cargos de Estagiário(a) da Área Corporativa (Segurança do Trabalho), Especialista de Projetos de Geometria, Especialista em Responsabilidade Social, Analista de Controladoria, Analista de Engenharia, Analista de RI, Analista de Planejamento, Analista Financeiro, Analista de Projetos Financeiros, Analista de Planejamento Financeiro, Analista de Comunicação, Estagiário(a) Administrativo(a), Advogado(a), Operador(a) de Guincho Pesado, Operador(a) de Service Desk, Operador de 0800, Analista Contábil, Analista de Sistemas,Analista de Controladoria, Líder de Equipe de Pedágio, Inspetor(a) de Tráfego, Auxiliar de Topografi, Inspetor(a) de Fiscalização, Auxiliar de Laboratório, Técnico(a) de Manutenção, Estagiário(a) de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, Motorista de Caminhão, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho, Operador(a) de CCO, Assistente de Faixa de Domínio e de Operações, Técnico(a) de Segurança do Trabalho, entre outros.

Os requisitos, é claro, variam de acordo com a função desejada, mas há opções para todos os níveis de escolaridade e experiência. Ainda, é importante notar que a a Arteris prioriza a diversidade e inclusão, independentemente da idade, raça, identidade de gênero, orientação sexual ou se é uma pessoa com deficiência e/ou beneficiário reabilitado. Por isso, mais do que qualificação técnica, a companhia está em busca de profissionais que respeitem suas premissas corporativas e que colaborem com a continuidade da qualidade na prestação de serviços destinados aos usuários de rodovias.

Os interessados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a plano de saúde, plano odontológico, programa de participação de resultado, previdência privada, vale refeição ou alimentação, vale farmácia, vale transporte, horário flexível (apenas para área administrativa), acesso ao Gympass, seguro de vida, auxílio creche, empréstimo consignado e acesso à Universidade Arteris de Desenvolvimento. Esta última, aliás, faz parte do plano de desenvolvimento de carreira da empresa.

Como se candidatar

Os interessados poderão conferir a lista completa de vagas disponíveis no endereço www.bizut.com.br/paginas/arteris, onde também poderão cadastrar o currículo e aplicar para a posição desejada.