Arthur Picoli posta foto sugestiva e confunde seguidores: ‘Sexualidade ou voto?’

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Arthur Picoli movimentou as redes sociais na tarde desta sexta-feira (28). O ex-BBB publicou uma foto sugestiva, que levantou hipóteses se ele estaria falando sobre a sexualidade ou o voto nas eleições.

A foto mostra o relógio de Arthur, cujo papel de parede é a bandeira do movimento LGBTQIAPN+. No comentários, fãs e seguidores do jogador especularam se ele estaria assumindo uma suposta bissexualidade.

Outros também indicaram que Arthur estaria reafirmando o voto no candidato Lula a presidente, já que o horário indicava “13:13”.

“Ele tá se assumindo”, escreveu um seguidor.

“Tentando entender se tu tá falando da sua sexualidade ou do teu voto”, disse outra.

Por causa dos comentários, Arhur chegou a fazer um tweet explicando o uso da bandeira, mas apagou logo em seguida.

“Galera critica quando alguém tem atitudes homofóbicas (com toda razão do mundo), agora vem me criticar por usar uma tela de fundo de arco-iris? Chamar de biscoteiro? Essa virou minha tela de proteção após a conversa com um amigo gay. Masculinidade frágil aqui não”, afirmou na publicação deletada.

O ex-BBB, então, fez um nova publicação, dessa vez mais exaltada.

“A quer saber de uma parada, um grandíssimo VAI TOMAR NO C*”, escreveu no Twitter.

Em 2021, o ex-bbb desmentiu os boatos de que seria bissexual. Por meio dos stories, ele respondeu a pergunta gesticulando com a mão em sinal de “não” e escreveu “mentira” ao ser questionado.

